مرموش في مهمة إنقاذ توتنهام.. هل يكتب النجم المصري بداية جديدة أمام كوفنتري؟

تتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف توتنهام هوتسبير عندما يستضيف فريقه نظيره كوفنتري سيتي في العاشرة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات بينما يطمح الضيوف إلى مواصلة صحوتهم وتحقيق إنجاز غائب منذ 28 عاما.

عمر مرموش يتطلع لكتابة البداية مع توتنهام

ويخوض عمر مرموش المواجهة بطموح تسجيل أول أهدافه بقميص توتنهام بعدما انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من مانشستر سيتي في خطوة يعول عليها النادي اللندني لتعزيز قوته الهجومية والاستفادة من السرعة والمهارات التي يتمتع بها النجم المصري.

وتمثل المباراة فرصة مهمة أمام مرموش لإثبات قدراته وتأكيد أحقيته بالحصول على دور مؤثر في تشكيل الفريق خاصة أن توتنهام يعاني من تراجع النتائج وضعف الفاعلية الهجومية وهو ما يزيد من أهمية ظهور اللاعب بصورة قوية في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

ويواجه توتنهام ضغوطا متزايدة بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار خلال أول 6 جولات من الدوري الإنجليزي مكتفيا بثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم ليجمع 3 نقاط فقط ويحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب.

ولم تقتصر معاناة الفريق اللندني على النتائج بل امتدت إلى الأرقام الهجومية بعدما سجل لاعبوه 3 أهداف فقط خلال المباريات الست الماضية في مؤشر على الصعوبات التي تواجه الفريق في صناعة الفرص واستغلالها أمام مرمى المنافسين.

وعلى المستوى الدفاعي، استقبلت شباك توتنهام 9 أهداف، ليصبح الجهاز الفني مطالبا بمعالجة الأخطاء الدفاعية وتحقيق التوازن بين الخطوط بالتزامن مع البحث عن حلول هجومية تعيد الفريق إلى طريق الانتصارات.

ويأمل توتنهام في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة وإنهاء البداية المتعثرة التي وضعت الفريق تحت ضغط مبكر، خاصة أن استمرار فقدان النقاط قد يزيد من صعوبة مهمته في تحسين موقعه بجدول الدوري.

ويعول الفريق على إمكانات عمر مرموش في تنشيط الجانب الهجومي بفضل سرعته وقدرته على التحرك بين الخطوط واستغلال المساحات خلف المدافعين وهي عناصر قد تمنح توتنهام حلولًا إضافية في مواجهة دفاع كوفنتري سيتي.

وتترقب جماهير توتنهام ظهورا مميزا للنجم المصري، على أمل أن ينجح في ترك بصمته الأولى سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف بما يمنحه دفعة معنوية قوية ويساعد الفريق على تجاوز أزمته الحالية.

كوفنتري سيتي يستهدف إنجازا غائبا منذ 28 عاما

في المقابل، يدخل كوفنتري سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة وطموحات كبيرة إذ يقترب من تحقيق إنجاز لم يتحقق منذ عام 1998 يتمثل في الفوز بثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما يمنح المواجهة أهمية خاصة للفريق الضيف.

ويحتل كوفنتري سيتي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين وتلقى أربع هزائم خلال أول 6 جولات ويسعى إلى استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها توتنهام للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

ويمثل الفوز على الفريق اللندني فرصة ثمينة لكوفنتري للاقتراب من إنجاز تاريخي فضلا عن تعزيز ثقة اللاعبين في قدرتهم على تحقيق نتائج أفضل خلال الجولات المقبلة، خاصة في ظل سعي الفريق إلى استثمار أي تراجع لدى منافسيه.

ومن المنتظر أن يعتمد كوفنتري سيتي على الضغط واستغلال المساحات في دفاع توتنهام مع محاولة إجبار أصحاب الأرض على ارتكاب الأخطاء مستفيدا من الضغوط التي يواجهها المنافس بسبب نتائجه السلبية.

وبين رغبة توتنهام في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم وطموح كوفنتري سيتي في كتابة صفحة جديدة في تاريخه تتجه الأنظار إلى مواجهة تحمل تحديا خاصا لعمر مرموش الذي يأمل أن تكون هذه المباراة نقطة انطلاق حقيقية لمشواره مع الفريق اللندني.