عودة مرموش.. تشكيل توتنهام أمام كوفنتري في الدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة كوفنتري سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي عودة الدولي المصري عمر مرموش، في قيادة خط هجوم السبيرز.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: كينسكي

خط الدفاع: روبرتسون – توسين – فان هيكي – فان دي فين.

خط الوسط: تونالي – ماديسون – جراي.

خط الهجوم: قدوس محمد – دومينيك سولانكي – عمر مرموش.

ويحتل فريق كوفنتري سيتي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.