رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع رئيس فنلندا دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ، خلال اتصال هاتفي ، مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ، سبل دعم أوكرانيا للتوصل إلى سلام عادل ودائم، وتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن ستوب استهل الاتصال بالإشارة إلى الأحداث التي شهدتها العاصمة النرويجية أوسلو خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، قبل أن يناقش الجانبان الدعم الدولي القوي لأوكرانيا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الزخم الداعم لأوكرانيا.

واتفق الزعيمان على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سلام ضمانات أمنية لأوكرانيا، إلى جانب ضمان عدم تجدد الحرب في القارة الأوروبية.

وفيما يتعلق بطموح المملكة المتحدة إلى تعزيز تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، استعرض رئيس الوزراء البريطاني رؤيته للقمة المرتقبة بين الجانبين الشهر المقبل، معربا عن شكره للرئيس الفنلندي على دعم بلاده توثيق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واتفق الزعيمان على مواصلة التواصل الوثيق خلال الأيام المقبلة.