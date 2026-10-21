مهيب عبد الهادي: الزمالك أكبر من أي حد.. وفتوح وناصر منسي لازم يعرفوا قيمة القميص

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن عودة الزمالك إلى الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز تمثل أهمية كبيرة للفريق خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى صعوبة تقييم الأداء في ظل ضغط المباريات ورحلة الفريق الشاقة خلال الفترة الماضية.

وقال مهيب عبد الهادي، عبر برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، إن الزمالك حقق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وهو الأمر الأهم في الوقت الحالي، مضيفًا: «الزمالك بيكسب لثاني مباراة، وده الأهم حاليًا، ومقدرش أقول حاجة عن الأداء علشان محدش يزعل».

وأضاف أن الفريق مر برحلة شاقة، بداية من السفر من القاهرة إلى رواندا، ثم العودة لخوض مباراة بترول أسيوط على استاد برج العرب، وهو ما يجعل تحقيق الانتصارات أمرًا مهمًا في هذه المرحلة.

مهيب عبد الهادي يتحدث عن غياب النجوم في الزمالك

وتطرق مهيب عبد الهادي إلى الفارق بين الجيل الحالي والأجيال السابقة داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق كان يضم في الماضي مجموعة من النجوم، مثل أبو العلا وعبد الواحد ووائل وشيكابالا وغيرهم.

وأوضح أن الفريق في الوقت الحالي لا يضم، من وجهة نظره، النجوم الذين اعتادت جماهير الزمالك وجودهم، مؤكدًا صعوبة استمرار الفريق بالشكل الحالي دون تدعيمات جديدة.

وتساءل عن دور محبي النادي ومساندتهم للفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الزمالك إلى الدعم من أجل تجاوز التحديات التي يواجهها.

رسالة قوية من مهيب عبد الهادي إلى فتوح وناصر منسي

وتحدث الإعلامي عن الرسالة التي وجهتها جماهير الزمالك إلى أحمد فتوح عقب مباراة بترول أسيوط، مؤكدًا أن النادي أكبر من أي لاعب، وأن ارتداء قميص الفريق مسؤولية كبيرة يجب على الجميع إدراك قيمتها.

وقال مهيب عبد الهادي: «أنا بقول نادي الزمالك أكبر من أي حد، أكبر منك يا فتوح ويا ناصر منسي ومن كل الناس، ولازم تعرفوا قيمة إنك بتلعب في فريق اسم كبير زي الزمالك، أنت ممكن متلاقيش النعمة دي السنة الجاية، صدقني».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن بعض اللاعبين لا يدركون قيمة ما يمتلكونه إلا بعد فقدانه، معتبرًا أن رسالة الجماهير عقب المباراة جاءت لتذكير اللاعبين بقيمة النادي وقميصه، وضرورة تقدير الفرصة التي يحصلون عليها بتمثيل الزمالك.