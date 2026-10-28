«عبد الناصر محمد هيتابع أنهي فندق؟» .. سهام صالح تنتقد إقامة بعثة الزمالك في فندقين

انتقدت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، تواجد بعثة الزمالك في فندقين مختلفين، متسائلة عن أسباب اتخاذ هذا القرار، ومدى تأثيره على تنظيم إقامة اللاعبين والجهاز الفني.

وقالت سهام صالح: «كيف يمكن للفريق أن يقيم في فندقين مختلفين؟»، مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات بشأن آلية إدارة البعثة خلال تواجدها في رواندا.

وأضافت أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة ورئيس بعثة الزمالك في رواندا، يتحمل مسؤولية متابعة شؤون البعثة، متسائلة عن كيفية الإشراف على اللاعبين وضمان انتظام الأمور، في ظل توزيع أفراد الفريق على فندقين مختلفين.