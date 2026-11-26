سجلت العملات الأجنبية علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، حالة من التباين.

واستقرت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الصباحية اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم نحو 54.63 جنيهًا للشراء و54.73 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

تداول سعر اليورو اليوم عند 59.72 جنيه للشراء بينما بلغ سعر البيع 60.02 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل الجنيه الإسترليني حوالي 71.32 جنيه للشراء و71.80 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر

سجل الفرنك السويسري 65.25 جنيه للشراء، و65.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في بنك مصر

ارتفع الدولار الكندي إلى 38.22 جنيه للشراء و38.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في بنك مصر

سجل الدولار الأسترالي 35.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر بيعه 36.47 جنيه.

سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الين الياباني 34.25 جنيه للشراء و34.42 جنيه للبيع.