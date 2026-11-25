قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الحديث عن النادي الأهلي يثير انفعالات كبيرة لدى جماهيره، موضحًا أنّ الجميع يشعر بالغضب والقلق تجاه ما يحدث داخل النادي، ولذلك يحاول تهدئة الأجواء والتحدث بهدوء بعيدًا عن الانفعال.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار ، عبر قناة النهار، أنّ الحل الذي توصل إليه النادي الأهلي تمثل في التعاقد مع سامي قمصان لتولي منصب المدير الفني للفريق، فيما وجه نادي المقاولون العرب الشكر إلى المدرب بعد رحيله.

وأوضح أنّ الأمر حدث في منتصف الموسم، إذ انتقل المدير الفني للمقاولون العرب إلى النادي الأهلي، وهو ما يعني أنّ فريق المقاولون سيحتاج إلى مدرب فني آخر لاستكمال الموسم، في الوقت الذي يستقبل فيه الأهلي سامي قمصان لتولي القيادة الفنية.

وتساءل عما إذا كان تعاقد الأهلي مع سامي قمصان يهدف إلى توليه المسؤولية بصورة مؤقتة أم دائمة، قائلًا إنّ السؤال المطروح هو: هل يمكن أن يُطلب من مدرب ترك الفريق الذي يتولى تدريبه والانتقال إلى نادٍ آخر بصورة مؤقتة؟

وأكد أنّه لا يتبنى رأيًا في القرار، وإنما يطرح التساؤل ويترك الإجابة لمتخذي القرار داخل النادي الأهلي، موضحًا أنّ المدرب جاء إلى الأهلي في منتصف الموسم بعدما كان يتولى تدريب فريق آخر، وترك فريقه في هذا التوقيت، سواء كان ذلك باتفاق أو وفق ترتيبات أخرى لا يعرف تفاصيلها.

وأشار إلى أنّ سامي قمصان انتقل من فريق المقاولون العرب لتدريب نادٍ كبير بحجم الأهلي، يضم لاعبين كبارًا ويتمتع بجماهيرية واسعة، وهو ما يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة للغاية، خاصة أنّ تولي القيادة الفنية جاء في منتصف الموسم، بما يصاحبه من تحديات وتبعات مرتبطة بحجم النادي وجماهيره.