تلعب الألياف الغذائية دورًا يتجاوز تسهيل الهضم وتحسين حركة الأمعاء، فهي تمثل غذاءً للبكتيريا النافعة الموجودة في القولون، التي تخمر بعض أنواعها وتنتج مركّبات تُعرف بالأحماض الدهنية قصيرة السلسلة. وتساعد هذه المركّبات في تغذية خلايا الأمعاء، ودعم الحاجز المعوي، والمساهمة في تنظيم الاستجابات الالتهابية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Eating Well"، ترتبط الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة بمجموعة من الوظائف المهمة لصحة الجهاز الهضمي، كما تسهم في الحفاظ على التوازن بين الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الأمعاء.

كيف تتكون الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة؟

ينتج القولون هذه الأحماض عندما تقوم البكتيريا الموجودة فيه بتخمير الألياف القابلة للتخمر والنشا المقاوم، وهي مكونات غذائية لا تُهضم بالكامل في الأمعاء الدقيقة، لذلك تنتقل إلى القولون حيث تستخدمها البكتيريا مصدرًا للطاقة.

وتشمل الأنواع الرئيسية لهذه المركّبات الأسيتات والبروبيونات والبيوتيرات، وتختلف نسب إنتاجها وأدوارها داخل الجسم، إذ يمثل الأسيتات نحو 60% من إجمالي الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، مقابل 20 إلى 25% للبروبيونات، و15 إلى 20% للبيوتيرات.

ويتميز البيوتيرات بأهميته لخلايا القولون، إذ تستخدمه الخلايا المبطنة للأمعاء مصدرًا رئيسيًا للطاقة، بينما يمكن امتصاص الأسيتات والبروبيونات ونقلهما إلى الكبد، كما يصل جزء من هذه المركّبات إلى مجرى الدم.

أبرز 3 فوائد للأحماض الدهنية قصيرة السلسلة

1. تعزيز الحاجز المعوي وحماية بطانة الأمعاء

تساعد هذه الأحماض في الحفاظ على قوة الحاجز المعوي، من خلال دعم الروابط المحكمة التي تصل خلايا بطانة الأمعاء ببعضها، وهو ما يحد من تسرب المواد غير المرغوب فيها إلى مجرى الدم.

كما يساهم البيوتيرات في دعم إنتاج الطبقة المخاطية التي تغطي جدار القولون، وتعمل هذه الطبقة كحاجز واقٍ يساعد على حماية الأنسجة الداخلية والحفاظ على سلامة الأمعاء.

2. تغذية خلايا القولون ودعم وظائفها

يُعد البيوتيرات مصدرًا مهمًا للطاقة بالنسبة إلى الخلايا المبطنة للقولون، وهو ما يساعدها على أداء وظائفها الحيوية بصورة طبيعية.

ويمتد تأثيره إلى دعم امتصاص الماء والأملاح، والمساهمة في تجديد الخلايا وإصلاح الأنسجة، فضلًا عن دوره في الحفاظ على بيئة منخفضة الأكسجين داخل القولون، وهي بيئة تساعد بعض أنواع البكتيريا النافعة على النمو وتحافظ على التوازن الميكروبي.

3. المساهمة في تنظيم الالتهابات داخل الأمعاء

تؤثر الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في آليات تنظيم الاستجابة الالتهابية داخل الجهاز الهضمي، ويبرز البيوتيرات بصفة خاصة لدوره المحتمل في دعم التوازن المناعي والميكروبي.

وأشارت بعض الدراسات إلى انخفاض مستويات هذه المركّبات لدى أشخاص مصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية، لكن لا تزال طبيعة العلاقة بين الأمرين قيد البحث، إذ لم تحسم الدراسات ما إذا كان انخفاضها عاملًا يساهم في الإصابة أم نتيجة للتغيرات المصاحبة للمرض.

أطعمة تدعم إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة

يمكن مساعدة البكتيريا النافعة على إنتاج هذه المركّبات من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للتخمر والنشا المقاوم، ومن أبرزها البقوليات مثل العدس والفاصولياء، والشوفان والحبوب الكاملة، إلى جانب الثوم والبصل.

وتشمل الخيارات الغذائية أيضًا البطاطس المطهية بعد تبريدها، والموز الذي لم يكتمل نضجه، فضلًا عن الخضراوات والفواكه المتنوعة.

ولا تقتصر أهمية تنويع الأطعمة النباتية على توفير الألياف، بل يرتبط أيضًا بزيادة تنوع البكتيريا المعوية، فقد وجدت دراسات أن تناول أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من النباتات أسبوعيًا يرتبط بتنوع أكبر في ميكروبات الأمعاء، بما فيها بعض الأنواع المسؤولة عن إنتاج هذه الأحماض.

هل تناول المكملات ضروري لزيادة مستوياتها؟

لا يحتاج معظم الأشخاص إلى مكملات مخصصة للأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، إذ يستطيع الجسم إنتاجها طبيعيًا من خلال تخمير البكتيريا النافعة للألياف الموجودة في الطعام.

ولا تزال الأدلة العلمية المتاحة غير كافية لإثبات أن تناول مكملات هذه المركّبات يمنع أمراض الجهاز الهضمي أو يعالجها، وهو ما يجعل الاعتماد على مصادر الألياف الغذائية المتنوعة خيارًا أساسيًا لدعم إنتاجها.

ومن الأفضل زيادة تناول الألياف تدريجيًا، خصوصًا لدى من لا يعتادون استهلاك كميات كبيرة منها، مع الحرص على شرب الماء بصورة كافية لتقليل احتمالات الانتفاخ والغازات واضطرابات الهضم.