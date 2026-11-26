تتجه أنظار الوسط الرياضي العالمي إلى العاصمة المغربية الرباط، التي تستضيف يوم 18 مارس 2027 انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على هامش المؤتمر الـ77 للاتحاد الدولي، في سباق مرتقب يشهد منافسة بين الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، والفرنسي فيليب ديالو، والياباني كوزو تاشيما، لحسم هوية رئيس فيفا خلال الفترة من 2027 حتى 2031.

وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية كبيرة في ظل طبيعة نظام التصويت المعتمد داخل الاتحاد الدولي، والذي يمنح كل اتحاد وطني عضوًا صوتًا واحدًا، دون النظر إلى حجم الدولة أو قوتها الاقتصادية أو تاريخها الكروي، ما يجعل أصوات الاتحادات الـ211 عنصرًا حاسمًا في تحديد هوية الرئيس الجديد.

الاقتراع السري يفتح الباب أمام المفاجآت

تُجرى انتخابات رئاسة فيفا بنظام الاقتراع السري، وهو ما يزيد من صعوبة توقع النتيجة النهائية، إذ لا تعني المواقف المعلنة للاتحادات بالضرورة أن أصواتها ستذهب إلى المرشحين الذين أعلنت دعمهم.

كما أن التوصيات الصادرة عن الاتحادات القارية لا تمثل التزامًا رسميًا للاتحادات الوطنية، الأمر الذي يمنح كل اتحاد حرية اختيار مرشحه داخل صندوق الاقتراع، ويفتح الباب أمام تغيرات محتملة في خريطة التحالفات والحسابات الانتخابية.

إنفانتينو يبحث عن ولاية جديدة أمام منافسين

تشهد المنافسة وجود ثلاثة أسماء بارزة، يتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو، الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2016، ونجح في الاحتفاظ بمنصبه بالتزكية خلال انتخابي 2019 و2023.

ويواجه إنفانتينو هذه المرة منافسة من الفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يحظى بدعم أوروبي معلن، إلى جانب الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، الذي يسعى بدوره إلى دخول سباق المنافسة على قيادة الكرة العالمية.

ملف الحقوق التجارية يثير الجدل حول إدارة فيفا

من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الانتخابات المقترح الاستثماري المعروف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والمتعلق باستغلال الحقوق التجارية الخاصة ببطولات وفعاليات الاتحاد الدولي.

وأثار هذا الملف تساؤلات بشأن الشفافية وآليات اتخاذ القرار داخل فيفا، وقد يمثل أحد المحاور المهمة في تقييم فترة إنفانتينو، رغم عدم وجود مؤشرات مؤكدة على تأثيره المباشر في اختيارات الاتحادات خلال التصويت.

18 فبراير الموعد النهائي لإعلان المرشحين

تلقى الاتحاد الدولي ملفات المرشحين الثلاثة، وأحالها إلى اللجنة الانتخابية المختصة لمراجعة شروط الأهلية والنزاهة والخبرة، على أن يتم إخطار الاتحادات الأعضاء بالقائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد أقصاه 18 فبراير 2027.

وتشترط لوائح فيفا حصول كل مرشح على دعم خمسة اتحادات وطنية على الأقل، إلى جانب استيفاء بقية المتطلبات المحددة للترشح.

كيف يتم اختيار رئيس الاتحاد الدولي؟

وفقًا للوائح الانتخابات، يحتاج المرشح إلى الحصول على ثلثي أصوات الاتحادات الحاضرة والمؤهلة للتصويت في الجولة الأولى حال وجود أكثر من مرشحين اثنين.

وفي حالة عدم تحقيق هذه النسبة، تستمر جولات التصويت مع استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات، حتى الوصول إلى منافسة بين مرشحين اثنين، تُحسم خلالها الرئاسة لصالح صاحب الأغلبية البسيطة من الأصوات الصحيحة.

وبين حسابات التحالفات وسرية الاقتراع والملفات المثيرة للجدل، تبدو انتخابات الرباط اختبارًا مهمًا لمستقبل قيادة كرة القدم العالمية، وسط ترقب لما إذا كان إنفانتينو سينجح في مواصلة مشواره، أم تحمل صناديق الاقتراع اسمًا جديدًا لرئاسة فيفا.