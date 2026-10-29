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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللواء إبراهيم فوزي رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة السرعة.. والخطيب أمينًا عامًا

الاتحاد الدولي لكرة السرعة
الاتحاد الدولي لكرة السرعة
عبدالله هشام

فاز اللواء إبراهيم فوزي برئاسة الاتحاد الدولي لكرة السرعة بالإجماع، خلفًا للدكتور أحمد لطفي في إنجاز جديد لكرة السرعة المصرية، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم الخميس، 29 أكتوبر 2026، باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، الذي عقد بالمعادي في القاهرة.

وحظي اللواء إبراهيم فوزي بثقة جميع الدول المشاركة في الجمعية العمومية، والتي ضمت مصر وبولندا وتونس والكويت والعراق والهند وأوكرانيا وليبيا واليمن والسودان وفلسطين، في تأكيد على توافق الأعضاء على اختياره لقيادة الاتحاد الدولي خلال الدورة الجديدة، الممتدة من أكتوبر 2026 حتى أكتوبر 2031.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري، أمينًا عامًا للاتحاد الدولي لكرة السرعة، ضمن تشكيل الإدارة الجديدة للاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي أول تصريح له عقب فوزه برئاسة الاتحاد الدولي، رحّب اللواء إبراهيم فوزي بجميع أعضاء الجمعية العمومية والوفود المشاركة في مصر، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث، وموجهًا الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية واختيارهم له بالإجماع لرئاسة الاتحاد.

وأكد فوزي أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تدفعه إلى العمل الجاد من أجل تطوير كرة السرعة على المستوى الدولي، والارتقاء بمنظومة اللعبة إداريًا وفنيًا وتنظيميًا، بما يسهم في توسيع قاعدة انتشارها وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية، وأرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني مصر. وأؤكد لكم أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير كرة السرعة دوليًا، والارتقاء بالمنظومة على جميع المستويات، وتعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها، إلى جانب تنظيم بطولات وفعاليات دولية تليق بمكانة الاتحاد الدولي وتطلعات أعضائه، وتُسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للعبة على مستوى العالم».

وشدد رئيس الاتحاد الدولي الجديد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الاتحادات الوطنية، والعمل على وضع رؤية واضحة لتطوير اللعبة، بما يواكب تطلعات الدول الأعضاء، ويعزز فرص انتشار كرة السرعة والوصول بها إلى آفاق أوسع على الساحة الرياضية الدولية.

وأُقيمت انتخابات الاتحاد الدولي لكرة السرعة بالتزامن مع استضافة مصر بطولة العالم لكرة السرعة، المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في حدث رياضي يجمع عددًا من المنتخبات المشاركة في المنافسات العالمية.

ويدخل المنتخب المصري منافسات البطولة بصفته حامل اللقب، ساعيًا إلى مواصلة إنجازاته والحفاظ على مكانته بين أبرز منتخبات العالم في كرة السرعة.

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