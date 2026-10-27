محافظ البحيرة توجه بسرعة توفير احتياجات مستشفى الدلنجات لتحسين الخدمات الصحية

وجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، اليوم /الثلاثاء/، بحصر كافة احتياجات مستشفى الدلنجات المركزي من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن تحديد احتياجات الأقسام المختلفة من الأطقم الطبية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجرتها محافظ البحيرة بالمستشفى؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وتحديد متطلبات رفع كفاءة الصرح الطبي وتطوير أدائه بالمنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد مبنى الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة، وعددًا من الأقسام الطبية؛ حيث اطلعت على طبيعة العمل ومدى توافر الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية، كما التقت بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستمعت إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، فضلًا عن التحدث مع الأطقم الطبية للتعرف على التحديات التي تواجههم وتحديد أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن رفع كفاءة مستشفى الدلنجات المركزي يمثل أولوية قصوى لتحسين مستوى الرعاية الصحية لأهالي المركز والمدينة، موضحة أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالبحيرة لتوفير الإمكانات اللازمة وبما يعزز قدرة المستشفى على أداء دورها.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات، وسرعة التعامل مع أي أوجه قصور يتم رصدها، وإزالة المعوقات التي تواجه الأطقم الطبية بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.