قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
البحرية الإيرانية: حريق بناقلة نفط اصطدمت بألغام بحرية في هرمز
بيان رسمي من رابطة الدوري الإسباني للاعتذار عن إساءة مبابي للزعيم الصيني
بسبب التوقيت الشتوي.. الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الواحدة صباحًا
أستاذ علوم سياسية: انتخابات الكنيست الـ 26 هي الأهم في تاريخ إسرائيل
وزير الخارجية يلتقي أوائل الجامعات المصرية ويعلن تنظيم نماذج محاكاة للأزمات الدولية
ماريا زاخاروفا: هوس الغرب بتدمير روسيا مرض تاريخي مزمن.. وأكثر من 35 ألف عقوبة لن تكسر سيادتنا
إحباط محاولة طعن زعيم حزب معارض في تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة توجه بسرعة توفير احتياجات مستشفى الدلنجات لتحسين الخدمات الصحية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
أ ش أ

وجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، اليوم /الثلاثاء/، بحصر كافة احتياجات مستشفى الدلنجات المركزي من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن تحديد احتياجات الأقسام المختلفة من الأطقم الطبية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجرتها محافظ البحيرة بالمستشفى؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وتحديد متطلبات رفع كفاءة الصرح الطبي وتطوير أدائه بالمنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد مبنى الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة، وعددًا من الأقسام الطبية؛ حيث اطلعت على طبيعة العمل ومدى توافر الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية، كما التقت بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستمعت إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، فضلًا عن التحدث مع الأطقم الطبية للتعرف على التحديات التي تواجههم وتحديد أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن رفع كفاءة مستشفى الدلنجات المركزي يمثل أولوية قصوى لتحسين مستوى الرعاية الصحية لأهالي المركز والمدينة، موضحة أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بالبحيرة لتوفير الإمكانات اللازمة وبما يعزز قدرة المستشفى على أداء دورها.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات، وسرعة التعامل مع أي أوجه قصور يتم رصدها، وإزالة المعوقات التي تواجه الأطقم الطبية بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.

محافظ البحيرة مستشفى الدلنجات الأجهزة والمعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد