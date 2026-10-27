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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام البحر الأحمر يتابع تنفيذ مشروعات حلايب وشلاتين.. وتوجيهات بسرعة الإنجاز

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد المهندس حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي وحدة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينتي حلايب وشلاتين، ومتابعة معدلات الإنجاز والعمل على سرعة الانتهاء منها.

اجتماع لمتابعة المشروعات القومية

وترأس سكرتير عام المحافظة الاجتماع، ظهر اليوم، نيابة عن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد حسن والمهندس هيثم مازن، ممثلي وحدة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية.

وشارك في الاجتماع اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، ومسؤولو جهاز التعمير، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتخطيط العمراني، وإدارة المشروعات، وشركة المقاولون العرب، وقطاع الشباب والرياضة، والجهات المختصة بالمحكمة والطب البيطري والمحاجر البيطرية.

توجيهات بسرعة الانتهاء من المشروعات

ورحب المهندس حسن موافي بوفد وحدة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس في دعم مشروعات التنمية بمختلف مدن المحافظة، ومؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة التنفيذ وتذليل المعوقات.

وأوضح السكرتير العام أن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وجّه بسرعة الانتهاء من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية، خاصة بمدن جنوب البحر الأحمر.

أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بحلايب وشلاتين

وتشمل المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدن جنوب البحر الأحمر المجزر الآلي، وميناء الصيد، والوحدات السكنية البالغ عددها 1500 وحدة، ومركز شباب أبو رماد، والمحجر البيطري، والمحكمة الجزئية.

كما تتضمن الأعمال مشروعات مرتبطة بالوحدات المحلية بمدينتي حلايب وشلاتين، إلى جانب توصيل المرافق الخارجية للمحكمة الجزئية بحلايب.

وتأتي متابعة هذه المشروعات في إطار جهود المحافظة لدفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة، لضمان الانتهاء من الأعمال وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي مدن جنوب البحر الأحمر.

البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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