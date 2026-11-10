فينجر يدرس الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»

يدرس الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال، الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في خطوة قد تشهد دخوله سباق المنافسة على قيادة كرة القدم العالمية.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» أن فينجر يفكر جديًا في خوض الانتخابات المقبلة على منصب رئيس الفيفا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يحسم موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الشبكة أن الموعد النهائي لإغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون يوم 18 نوفمبر الجاري، ما يضع فينجر أمام فترة زمنية قصيرة لاتخاذ قراره بشأن خوض السباق.

ويشغل فينجر حاليًا منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا منذ عام 2019، بعدما تولى تدريب أرسنال الإنجليزي لمدة 22 عامًا، وحقق معه العديد من البطولات.

وفي حال قرر فينجر الترشح، فقد يدخل في منافسة مع الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، الذي أعلن نيته الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقرر إقامتها في مارس 2027 بالمغرب.