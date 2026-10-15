منظمة الصحة العالمية: التعرض لمادة الرصاص يقتل 3.5 مليون شخص سنويا على مستوى العالم

ذكر ت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن التعرض لمادة الرصاص السامة يتسبب في قتل 3.5 مليون شخص سنويا على مستوى العالم ويؤثر على مئات الملايين من الأطفال، داعية إلى اتخاذ اجراءات أسرع لإنهاء التعرض للرصاص .

وأصدرت المنظمة الدولية هذا النداء قبل انطلاق الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص، الذي يمتد من 18 إلى 26 أكتوبر، حيث ستُعقد النسخة الرابعة عشرة من الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص (ILPPW) في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026.

ويركز عنوان حملة هذا العام "من الكشف إلى الوقاية" على حقيقة أن التسمم بالرصاص غالبا ما يكون غير مرئي، ويمكن أن ينشأ من مصادر متنوعة؛ لذا يستلزم الأمر الكشف عنه قبل اتخاذ أي تدابير لحماية الصحة، ولا سيما صحة الأطفال.

ووفقا للمنظمة فإنه بمجرد تحديد حالات التعرض للرصاص، يمكن تنفيذ إجراءات وقائية أثبتت فاعليتها.وعلى الرغم من أنه يمكن الوقاية من التعرض للرصاص تماما، إلا أن أقل من نصف الدول كانت قد أقرّت ضوابط ملزمة قانونا بشأن الطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وفقا لأحدث تقييم عالمي صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ويؤثر التسمم بالرصاص على أعضاء متعددة ويسهم في مشاكل صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى لدى البالغين، وأضرار لا يمكن إصلاحها للدماغ والصحة ونمو الأطفال.