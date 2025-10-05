ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمثرى؟

تعد الكمثرى من الفواكه المميزة بالإضافة إلى كونها مصدرًا جيدًا للألياف، فإن الكمثرى غنية أيضًا بفيتاميني سي وك، بالإضافة إلى البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، كما أنها مفيدة بشكل خاص لصحة الأمعاء ، وقد تساعد أيضًا في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

علاوة على ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه مثل الكمثرى قد تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان

فوائد تناول الكمثرى

- تساعد على إدارة نسبة السكر في الدم

تساعد الكمثرى على ثبات مستوى السكر في الدم، مما يعني إمدادًا ثابتًا بالطاقة، وهو أمر صحي أكثر لجسمك، وتزداد أهمية التحكم في مستوى السكر في الدم إذا كنت مصابًا بداء السكري

- تخفف الإمساك وتحسن صحة الجهاز الهضمي

تُضيف الألياف حجمًا للبراز وتُليّنه، مما يُساعد على حركته في الأمعاء، تحتوي العديد من الأطعمة على الألياف، لكن الكمثرى مصدر ممتاز لها.

تحتوي ثمرة كمثرى واحدة على 6 غرامات من الألياف (أكثر من 20% من احتياجات الشخص البالغ يوميًا) وللبكتين، وهو نوع من الألياف الموجودة في الكمثرى

- تقلل الالتهاب

يحدث الالتهاب عندما يحاول جهازك المناعي حمايتك من شيء ما - عدوى أو سم أو أي مُسبب آخر، بعض الالتهابات المؤقتة هي في الواقع استجابة صحية لهذه الأمور، ولكن عندما يستمر الالتهاب، فقد يُسهم في الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والربو والسرطان وداء السكري من النوع الثاني.

مضادات الأكسدة هي مغذيات يمكنها منع بعض تلف الخلايا الذي يؤدي إلى الالتهاب، والكمثرى غنية بأنواع قوية من مضادات الأكسدة

المصدر webmd