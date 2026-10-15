حادثة نفق المانش.. إصابة 19 شخصا في اصطدام حافلة بقطار شمال فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية يوم الخميس عن وقوع حادث اصطدام حافلة بقطار شحن عند مدخل نفق المانش شمال البلاد.

وقال مكتب المحافظ المحلي إن 19 شخصاً على الأقل أصيبوا مساء الخميس بعد اصطدام قطار شحن وحافلة بالقرب من نفق المانش في شمال فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.



وقالت المحافظة في بيان لها إن أياً من الإصابات لم تكن تهدد الحياة، مضيفة أن سيارات الإسعاف وطائرة هليكوبتر والشرطة الفرنسية كانت موجودة في مكان الحادث.



وقع الحادث في منطقة كوكيل، بالقرب من مدخل نفق الشحن الذي يربط فرنسا ببريطانيا.



لم تقدم السلطات الفرنسية على الفور مزيداً من التفاصيل حول كيفية وقوع الحادث، أو هويات الضحايا أو طبيعة إصاباتهم، باستثناء قولها إن سائق الحافلة كان من بين المصابين.

وتشير التقارير إلى أن قطار الشحن كان متوقفاً بالقرب من مدخل نفق المانش، بينما كانت الحافلة تقل سائقي شاحنات كانوا في طريقهم لعبور النفق.

