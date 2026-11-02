قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعمًا للتعادل الكربوني.. الحكومة توافق على تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
سر صغير أول الشهر يحافظ على رصيد عداد الكهرباء
موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بالأسماء والضوابط.. من يستحق شقة بديلة وفقا لقانون الإيجار القديم؟
مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة
اليابان تستعد لزلازل مدمرة.. إطلاق وكالة وطنية جديدة لمواجهة الكوارث
ما الفرق بين العفو والعافية؟.. البحوث الإسلامية يوضح
إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن.. وتحذير أمني قبل أي هجوم أمريكي على إيران
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-11-2026 والقنوات الناقلة
تنسيق الجامعات ومسابقة الـ30 ألف معلم.. ملفات ساخنة على طاولة تعليم النواب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وداعاً لـ المكملات الغذائية؟.. أطعمة تمد الجسم بـ الفيتامينات والمعادن

أطعمة تمد الجسم بـ الفيتامينات والمعادن
أطعمة تمد الجسم بـ الفيتامينات والمعادن
هاجر هانئ

لا يعني الحصول على المزيد من الفيتامينات والمعادن من نظامك الغذائي بالضرورة اللجوء إلى مكملات غذائية إضافية؛ فالعديد من الأطعمة الكاملة توفر مزيجاً من البروتين، والدهون الصحية، والألياف، وغيرها من المركبات المفيدة.

ويمكن أن يساعد إدراج المزيد من هذه الأطعمة في تعزيز مستويات الفيتامينات والمعادن، مما يسهم في سد النقص الغذائي الشائع، مع الحفاظ على تنوع الوجبات وجعلها مُرضية.

 أطعمة تمد الجسم بـ الفيتامينات والمعادن

-سمك السلمون
يُعد سمك السلمون مصدراً غنياً بمجموعة من المغذيات الدقيقة الأساسية، بما في ذلك فيتامين د، وفيتامين ب12، والسيلينيوم، والبوتاسيوم. كما يُعتبر واحداً من أفضل المصادر الغذائية لأحماض أوميغا-3 الدهنية (EPA وDHA)، التي تدعم صحة القلب والدماغ والتمثيل الغذائي.4,5

على الرغم من إمكانية الحصول على العديد من هذه المغذيات الدقيقة من خلال المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات، إلا أن تناول سمك السلمون يُعد وسيلة ممتازة لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم، إذ يمكن لحصة واحدة أن توفر أكثر من نصف القيمة اليومية الموصى بها للبالغين. ونظراً لأن فيتامين د من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، فإنه يتطلب وجود دهون غذائية في الوجبة لضمان امتصاصه بشكل أمثل. ولا تقتصر فوائد أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في السلمون على قيمتها الصحية الذاتية فحسب، بل تساعد الجسم أيضاً على امتصاص فيتامين د والاستفادة منه بفعالية أكبر.

-البيض
يحتوي البيض على فيتامينات (أ) و(د) و(ب12)، بالإضافة إلى الكولين والسيلينيوم واليود.8
وزارة الزراعة الأمريكية: قاعدة بيانات الغذاء (FoodData Central) - بيض، درجة (أ)، كبير، بيضة كاملة.

كما يوفر البيض بروتيناً كاملاً عالي الجودة، مما يدعم الحفاظ على العضلات ويساعد على الشعور بالشبع.

وعلى الرغم من أن البيض يحتوي على كميات أقل من المغذيات الدقيقة مقارنة بالعديد من المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات، إلا أنه يتمتع بميزتين فريدتين؛ فالكولين -وهو عنصر غذائي أساسي يدعم وظائف الدماغ، وصحة الكبد، وإشارات الخلايا- يتوفر في البيض، بينما غالباً ما يفتقر إليه الكثير من المكملات الغذائية المتعددة.بالإضافة إلى ذلك، تساعد الدهون الموجودة بشكل طبيعي في صفار البيض على تحسين امتصاص فيتاميني (أ) و(د).

الفيتامينات

-السردين
يُعد السردين مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية وغير مشتق من الألبان للكالسيوم، كما يوفر فيتامين د، وفيتامين ب12، والسيلينيوم، والفوسفور. وتُعد هذه الأسماك الدهنية أيضاً وسيلة ممتازة لزيادة تناولك للبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية.12

وعند تناول السردين مع عظامه، فإنك تحصل على مزيج فريد من الكالسيوم، وفيتامين د، والمغنيسيوم، والفوسفور؛ وهو مزيج لا يتوفر في معظم المكملات الغذائية المتعددة (الفيتامينات المتعددة) الشائعة.6 وتعمل هذه العناصر الغذائية معاً لدعم صحة العظام.

-البطاطا حلوة 
توفر البطاطا الحلوة فيتامين "سي" والبوتاسيوم وفيتامين "بي6" (B6)، لكنها تشتهر بشكل خاص بمحتواها من البيتا كاروتين. يقوم الجسم بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين "أ" (A) حسب الحاجة؛ لذا يمكن لهذا المركب النباتي القوي أن يدعم -بشكل غير مباشر- صحة البصر، وسلامة البشرة، ووظائف الجهاز المناعي. وتشير الدراسات أيضاً إلى أن البيتا كاروتين يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد في حماية الخلايا من التلف.

وفي حين أن المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات (multivitamins) تحتوي عادةً على كميات ضئيلة جداً أو معدومة من البوتاسيوم، تُعد البطاطا الحلوة مصدراً ممتازاً لهذا المعدن الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للألياف الموجودة في البطاطا الحلوة أن تدعم عملية الهضم وتساعد في ضبط مستويات السكر في الدم.

الفيتامينات المعادن مكملات غذائية البروتين الدهون الصحية سمك السلمون صحة الكبد السردين الأسماك الدهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

أسعار الكهرباء

خفض أسعار الكهرباء 30% لبعض الفئات بدءًا من اليوم.. اذهب بالكارت للشركة فورًا

شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي 2026 بعد رفع الفائدة 1%.. تفاصيل العوائد وحساب أرباح 100 ألف جنيه

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

ترشيحاتنا

حسين عيسى

نائب رئيس الوزراء يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في معرض ومؤتمر أديبك 2026

أرشيفية

علبة الجوانتي بـ2800 جنيه وإيجار المرتبة بـ1200 يوميا.. مذيعة بماسبيرو تقدم شكوى ضد مستشفى خاص

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والراهبات

بطريرك الإسكندرية يشهد الجمعية العمومية السنوية لاتحاد الرهبانيات النسائية بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد