خبير اقتصادي: خطة التنمية تربط استراتيجية الدولة بالموازنة العامة وتحدد مستهدفاتها خلال العام المالي

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل حلقة الوصل بين الاستراتيجية العامة للدولة والموازنة العامة، موضحًا أن الدول لا تسير دون خطط، إذ توجد استراتيجيات طويلة المدى، إلى جانب خطط سنوية تحدد مستهدفات كل عام مالي.

وأضاف جاب الله، خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن الدولة تعمل منذ أكثر من عشر سنوات في إطار استراتيجية 2030، ومع التخطيط طويل المدى تأتي الخطة السنوية التي تربط بين استراتيجية الدولة والموازنة العامة، موضحًا أن المشروعات التي يراها المواطن على أرض الواقع تمر أولًا بمرحلة إدراجها في الخطة، ثم تُدرج الموازنة العامة المشروعات التي توفر التمويل اللازم لتنفيذها.

وأوضح أن خطة التنمية وثيقة مهمة تحدد مستهدفات الدولة خلال فترة زمنية، وهي العام المالي حاليًا، ومن خلالها تتم الموازنة بين رغبات المواطنين وطموحاتهم، ومتطلبات النمو ومستهدفات الدولة، والإمكانات التنفيذية المتاحة على أرض الواقع، إلى جانب تحديد آليات التنفيذ.