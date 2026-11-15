دواء معروف للوقاية من الجلطات يثير اهتمام العلماء لعلاج خشونة الركبة.. تفاصيل

هل يمكن أن تحمل أدوية السيولة فائدة غير متوقعة للأشخاص المصابين بخشونة المفاصل؟ هذا ما تحاول دراسة علمية الإجابة عنه، بعدما رصد باحثون تأثيرات لمادة «دابيجاتران» (Dabigatran)، المستخدمة لمنع تكون الجلطات الدموية، على الغضاريف الملتهبة والمتضررة في مفصل الركبة.

وأظهرت الاختبارات التي أُجريت على القرود والفئران أن المادة الدوائية ارتبطت بتراجع الالتهاب والحفاظ على سمك الغضروف وتحسن بعض مؤشرات الحركة، ما يطرح احتمال الاستفادة من آلية عملها في تطوير علاجات مستقبلية تستهدف تدهور المفاصل.

ونشر موقع «New Scientist» تفاصيل البحث الذي أعده فريق من كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية، ونُشرت نتائجه في دورية «Science Translational Medicine»، إلا أن هذه النتائج لا تزال في نطاق التجارب قبل السريرية، ولم تثبت فعاليتها لدى البشر.

فحص مئات الأدوية يقود إلى اكتشاف غير متوقع

اعتمد العلماء في بداية الدراسة على البحث عن أدوية موجودة بالفعل يمكن إعادة توظيفها للتعامل مع العمليات التي تؤدي إلى تآكل الغضاريف، بدلًا من تطوير مركبات جديدة من البداية.

ولهذا الغرض، أخضع الفريق نحو 980 دواءً معتمدًا للفحص، بحثًا عن مواد قادرة على التأثير في الإشارات الالتهابية التي تضر بأنسجة المفاصل، وكان الاهتمام منصبًا على بروتيني TNF-alpha وIL-1 beta، اللذين يسهمان في تنشيط عمليات الالتهاب وتكسير مكونات الغضروف.

ومن بين المواد التي لفتت انتباه الباحثين ظهر دابيجاتران، وهو مضاد للتجلط، بعدما كشفت الاختبارات عن تأثيره في المسارات البيولوجية المرتبطة بالبروتينين، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تقييمه داخل نماذج حيوانية تحاكي الإصابة بخشونة المفاصل.

ماذا حدث لغضاريف الركبة بعد تناول الدواء؟

انتقل الباحثون إلى اختبار المادة على القرود، مستخدمين نموذجًا تجريبيًا يحاكي بعض التغيرات التي تصيب الركبة عند حدوث تلف في الغضروف الهلالي.

وضمت التجربة 8 قرود، خضعت لتدخل جراحي أحدث إصابة في الغضروف، وبعد شهر قُسمت الحيوانات إلى مجموعتين، حصلت إحداهما على دابيجاتران بصورة يومية، بينما لم تتلق المجموعة الأخرى العلاج.

وبعد مرور قرابة 7 أشهر، أظهرت نتائج الفحوص اختلافًا في حالة الغضاريف بين المجموعتين، إذ كان متوسط سمك الغضروف في الركبة المصابة لدى القرود التي تلقت الدواء أعلى بنحو 60% مقارنة بالحيوانات الأخرى.

كما سجل الباحثون تحسنًا في مدى حركة المفصل وصل إلى نحو 15%، ورصدوا اختلافات إيجابية في طريقة المشي، وهي مؤشرات دفعتهم إلى مواصلة دراسة التأثير المحتمل للمادة على الأنسجة المصابة.

انخفاض الالتهاب في مفاصل الفئران بنسبة 60%

لم تعتمد الدراسة على نتائج القرود وحدها، إذ أجرى الفريق اختبارات إضافية على فئران تعرضت لإصابات جراحية أدت إلى ظهور تغيرات مرتبطة بخشونة المفاصل.

وأظهرت النتائج أن الحيوانات التي تلقت دابيجاتران سجلت انخفاضًا في الالتهاب داخل مفصل الركبة بنحو 60%، إلى جانب تراجع علامات تلف الغضروف وتحسن بعض المؤشرات السلوكية التي استخدمها الباحثون لتقييم الألم.

وتعزز هذه النتائج فرضية أن المادة قد تتدخل في العمليات التي تقف وراء تدهور المفصل، وليس فقط في الإحساس بالألم المصاحب للخشونة، لكن تأكيد ذلك يتطلب إجراء مزيد من الدراسات.

كيف يمكن لمضاد التجلط التأثير في تآكل الغضاريف؟

لفهم ما حدث داخل المفصل، بحث العلماء عن المسار الذي يمكن أن يربط بين دابيجاتران وتراجع الالتهاب، وبرز خلال الدراسة بروتين يحمل اسم BIG2، يرتبط بتنظيم حركة بعض المستقبلات الموجودة على أسطح الخلايا.

وتكمن أهمية هذه المستقبلات في أنها تساعد الخلايا على استقبال الإشارات الالتهابية، ومنها الإشارات التي تنشطها جزيئات مثل TNF-alpha وIL-1 beta، والتي تشارك في عمليات تدهور الغضروف.

وبحسب التفسير الذي طرحه الباحثون، قد يؤثر دابيجاتران في الطريقة التي تنظم بها الخلايا حركة هذه المستقبلات، وهو ما يحد من استجابتها لبعض الإشارات المحفزة للالتهاب، وبالتالي قد يقلل العمليات المؤدية إلى تلف الأنسجة.

ويمنح هذا المسار البحثي أهمية خاصة، لأنه يفتح المجال أمام استهداف مجموعة من الإشارات الالتهابية المرتبطة بخشونة المفاصل، بدلًا من التركيز على مسار واحد فقط.

لماذا لا يمكن تناول دابيجاتران لعلاج الخشونة حاليًا؟

رغم النتائج المشجعة، لا تعني الدراسة أن دواء السيولة أصبح علاجًا متاحًا لخشونة الركبة، فالاختبارات لم تتجاوز حتى الآن مرحلة التجارب على الحيوانات، ولا توجد أدلة سريرية تثبت أنه يحمي غضاريف الإنسان أو يوقف تطور المرض.

وتكمن إحدى العقبات الرئيسية في أن دابيجاتران يؤثر في عملية تجلط الدم، ولذلك يرتبط استخدامه باحتمالات حدوث نزيف، قد يكون خطيرًا في بعض الحالات، وهو ما يجعل توظيفه لعلاج مرض مزمن مثل خشونة المفاصل أمرًا يحتاج إلى تقييم دقيق للمخاطر والفوائد.

ومن هنا، يدرس الباحثون إمكانية الوصول إلى مركبات تستفيد من التأثير المضاد للالتهاب الذي كشفت عنه التجارب، دون أن تتسبب في تعطيل آليات تجلط الدم الطبيعية، بما قد يوفر أساسًا لتطوير علاج أكثر أمانًا مستقبلًا.

ولا تزال هناك نقطة جوهرية تحتاج إلى الحسم، وهي ما إذا كان التأثير المحتمل يقتصر على حماية الغضروف المتبقي من مزيد من التدهور، أم يمكن أن يمتد إلى إصلاح الأجزاء التي تعرضت للتلف بالفعل.