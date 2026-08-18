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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا رايز موديل 2026 في السوق السعودي

تويوتا رايز موديل 2026
تويوتا رايز موديل 2026
صبري طلبه

تنتمي السيارة تويوتا رايز موديل 2026 إلى فئة الكروس أوفر، وتعد هذه النسخة من أرخص سيارات العلامة اليابانية المطروحة في السوق السعودي، عن الفئة الرياضية، مع طرحها عبر فئتين من التجهيزات.

أبعاد تويوتا رايز موديل 2026

يبلغ طول تويوتا رايز موديل 2026 نحو 4,030 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,710 مم وارتفاعها إلى 1,635 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,525 مم، في حين يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,040 كجم.

تويوتا رايز موديل 2026

تجهيزات تويوتا رايز موديل 2026

تعتمد السيارة تويوتا رايز موديل 2026 على شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات، مع دعم نظام آبل كاربلاي لربط الهواتف الذكية والاستفادة من التطبيقات والوظائف المتوافقة أثناء القيادة، وتتكون منظومة الصوت من أربعة سماعات، بينما تحصل المقصورة على مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، إلى جانب مكيف هواء.

تويوتا رايز موديل 2026

أنظمة أمان ومساندة السائق

تأتي السيارة بوسادتين هوائيتين مخصصتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب مجموعة من الأنظمة المساعدة، وتشمل التجهيزات مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتضمن السيارة مساعد صعود المرتفعات، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية.

تويوتا رايز موديل 2026

محرك تويوتا رايز موديل 2026

تعتمد السيارة تويوتا رايز موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو مكون من ثلاث أسطوانات، بسعة 1.0 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 97 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 140 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع CVT، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 20.6 كم لكل لتر.

سعر تويوتا رايز موديل 2026 في السعودية 

تبدأ أسعار الفئة الأولى من 68,827 بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 74 ألف ريال تقريبًا.

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