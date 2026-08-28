نائب رئيس وزراء تتارستان : آفاق كبيرة للتعاون بين القاهرة وقازان في التعليم والبحث العلمي والثقافة

أكدت نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان ليلا فاضليفا ، أن هناك آفاقاً كبيرة جداً للتعاون البناء بين القاهرة وقازان في العديد من المجالات، خاصة البحث العلمي، والتعليم والثقافة.

وأضافت فاضليفا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الجمعة ، على هامش افتتاح أعمال الدورة الخامسة من "قمة قازان العالمية للشباب 2026" - قائلة،:"جمهوريتكم تمتلك ثقافة مذهلة، وبلدنا أيضاً هو أحد البلدان التي تتحدث اليوم عن "الشيفرة الثقافية"، وفي هذا المجال لدينا الكثير لنناقشه ونتبادله؛ حيث نظمنا خلال العام الجاري، معسكراً أثرياً مشتركاً، وهذا يدل على أننا - من خلال محاولتنا لفهم الماضي - نتطلع ونسعى نحو المستقبل، وذلك من خلال الشباب".

وأشارت إلى أن البرامج التعليمية، وتبادل الطلاب والأساتذة، هي احدى الآفاق التي ستمنح المسئوليين السياسيين في البلدين، وفي روسيا كذلك، مسارات واتجاهات جديدة للتعاون المشترك.

وتابعت قائلة،:"أما بالنسبة للتعاون من منظور التحديات التي يُتحدث عنها اليوم، فهي متشابهة مبدئياً لجميع الدول؛ فالأسئلة التي أجبنا عليها بالفعل ولم تجيبوا عليها بعد، والعكس صحيح .. ما أجبتم عليه ولم نصل إليه نحن بعد - يمكننا من خلالها حتماً اختصار الطريق للوصول إلى قرارات إدارية صائبة"، مؤكدة أن هذا هو الجوهر الأساسي للقمة ولآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين".

وفيما يتعلق بقمة قازان العالمية للشباب 2026، أكدت نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان، أن الفعاليات الدولية التي تستضيفها الجمهورية على مدار العام تمثل منصات مهمة لتطوير حلول استراتيجية وعملية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكل من روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان والدول المشاركة.

وأوضحت أن إدراج العديد من الموضوعات المهمة ضمن برنامج القمة، يؤكد أن الحدث ليس مجرد فعالية، وإنما منصة لصياغة قرارات استراتيجية وعملية من شأنها دعم مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، معربة عن تقديرها للمشاركين والشركاء في أعمال القمة.