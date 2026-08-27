قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: الصلاة على النبي أثناء الطهي تزيد الطعام بركة وحلاوة
خبير عسكري: وعي المصريين خط الدفاع الأول للأمن القومي
قرار عاجل بتطبيق الإشتراطات الصحية والوقائية بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد
التضامن تنفذ الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لقانون الضمان الاجتماعي
وزير الكهرباء يبحث في روسيا : نقل تكنولوجيا صناعة المفاعلات النووية الصغيرة
شاهد.. مرور الغربية يشن حملات مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية
روسيا تستعد لقصف أهداف بريطانية في أوكرانيا وخارجها
الأوليمبية توقف رئيس وفد المصارعة وتحيله للجنة القيم بعد هروب الشامي في ترانزيت روما
وزارة الرياضة تحيل واقعة هروب الشامي للنيابة العامة
صلاح يتوج بجائزة أفضل أهداف الجوله الثانية في الدوري التركي
إحالة طبيبة تأمين صحي للتحقيق بسبب سوء معاملة المواطنين
أول مناظرة رئاسية في فرنسا.. انقسام الوسط يفتح الطريق أمام لوبان وميلانشون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس محفظ قرآن بتهمة التعدي جنسيا على فتاة قاصر بالمحلة 15 يوما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قرر قاضي المعارضات بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل تجديد حبس محفظ قرأن 15 يوما  بتهمه التعدي جنسيا علي فتاة قاصر بقرية كفر حجازي بنطاق دائرة المركز علي ذمة التحقيقات.

تحرك قضائي عاجل 


من ناحية أخري كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال الفتاة القاصر المجني عليها وسماع أقوال شهود عيان لحين الانتهاء من عرض الفتاة علي جهات الفنية بالطب الشرعي .

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة فتاة قاصر تدعي"م.ن"12 سنة بتعرض للهتك عرض وتعدي جنسي علي يد محفظ قرأن كريم بقرية كفر حجازي بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر التطورات.

تحرك أمني عاجل 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبمواجهته انكر ارتكاب الواقعة.

عرض علي جهات التحقيق 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس محفظة القرٱن الكريم ردع مخالفين فتاة قاصر تعدي جنسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل طرح رفع دعم البترول قبل 2011

إغلاق مداخل ومخارج منطقة الدورة في بغداد عقب مقتل ضابطين ومنتسبين بالشرطة الاتحادية

إغلاق مداخل ومخارج منطقة الدورة في بغداد عقب مقتل ضابطين ومنتسبين بالشرطة الاتحادية

أستاذ صحة عامة عن السالمونيلا المنتشرة عالميا: غسل اليدين أهم طرق الوقاية

أستاذ صحة عامة عن السالمونيلا المنتشرة عالميا: غسل اليدين أهم طرق الوقاية

بالصور

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد