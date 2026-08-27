تجديد حبس محفظ قرآن بتهمة التعدي جنسيا على فتاة قاصر بالمحلة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل تجديد حبس محفظ قرأن 15 يوما بتهمه التعدي جنسيا علي فتاة قاصر بقرية كفر حجازي بنطاق دائرة المركز علي ذمة التحقيقات.

تحرك قضائي عاجل



من ناحية أخري كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال الفتاة القاصر المجني عليها وسماع أقوال شهود عيان لحين الانتهاء من عرض الفتاة علي جهات الفنية بالطب الشرعي .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة فتاة قاصر تدعي"م.ن"12 سنة بتعرض للهتك عرض وتعدي جنسي علي يد محفظ قرأن كريم بقرية كفر حجازي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر التطورات.

تحرك أمني عاجل



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبمواجهته انكر ارتكاب الواقعة.

عرض علي جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.