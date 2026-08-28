وليد دعبس: الفوز على غزل المحلة مهم جدا.. وخطوة مهمة في مشوار الفريق

أعرب الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق ويمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.

دعبس: الفوز على المحلة دفعة معنوية

وقال دعبس في تصريحاته: «الفوز على غزل المحلة مهم جدًا، خصوصًا أنه جاء بعد أداء قوي وروح عالية من اللاعبين، وأعتقد أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، ونسعى دائمًا إلى تقديم مستوى يليق باسم مودرن سبورت والمنافسة بشكل قوي خلال الموسم».

وأضاف: «محمد أمين بن هاشم مدير فني مميز، ويمتلك رؤية واضحة وأفكارًا فنية نثق بها، وأعتقد أن النتائج والأداء سيؤكدان مع الوقت حجم العمل الذي يقوم به مع الفريق. نحن ندعمه بشكل كامل، ونتمنى أن نواصل العمل بنفس الروح لتحقيق أهداف النادي».

دعبس يشيد بتجربة الشباب في مودرن سبورت

وتابع رئيس مودرن سبورت: «لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، والجهاز الفني يعمل على تطوير الفريق بصورة مستمرة، والأهم بالنسبة لنا هو الاستمرارية وعدم التوقف عند تحقيق أي فوز، لأن الموسم طويل ويتطلب تركيزًا وجهدًا كبيرًا».

وعن تطوير المدرب المصري، شدد دعبس على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الملف، قائلًا: «أنا مؤمن جدًا بقدرات المدرب المصري، ولدينا مدربون مميزون ولكن نحتاج إلى منظومة حقيقية لتطوير المدرب المصري من جانب اتحاد الكرة، سواء من خلال الدورات التدريبية المتقدمة، أو إتاحة فرص أكبر للاحتكاك بالمدارس التدريبية المختلفة، أو توفير برامج تطوير مستمرة».

واختتم: «تطوير المدرب المصري مسؤولية مشتركة، وأتمنى أن يضع اتحاد الكرة هذا الملف ضمن أولوياته في الفترة المقبلة.