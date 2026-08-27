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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الغربية تنعي وفاة يحيي سعد مكي استشاري العناية المركزة بمستشفى المحلة العام سابقا

وفاة طبيب شاب بالغربية
وفاة طبيب شاب بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل في بيان رسمي جاء نصه "
ببالغ الحزن والأسى، تنعى مديرية الشؤون الصحية بالغربية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور يحيى زكريا سعد مكي استشاري العناية المركزة، بمستشفى المحلة العام سابقًا، والذي ظل أحد الكوادر الطبية المخلصة بالمستشفى حتى عام 2017 م .

نعي صحة الغربية 


كما تقدمت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وجميع قيادات ومديري وفرق العمل بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من جهد وعطاء في خدمة المرضى، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

اخبار محافظة الغربية وفاة طبيب شاب صحة الغربية رحيل مفاجىء

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