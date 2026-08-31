مصرع شخص وفقدان 15 آخرين جراء فيضان في ولاية أريزونا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية عن مصرع شخص وفقدان 15 آخرين، إثر فيضان مفاجئ اجتاح متنزه غراند كانيون الوطني، في ولاية أريزونا الأمريكية، مما أدى إلى تدمير جسور المشاة.

وأفاد مسؤولون بانتشال جثة رجل يبلغ من العمر 46 عاما بالقرب من منطقة كريستال رابيدز على طول نهر كولورادو.

وأضافت أن الفيضانات تسببت أيضا في انقطاع خط أنابيب المياه، مما أدى إلى محدودية موارد المياه المتاحة.

وأعلنت إدارة المنتزه، في بيان لها، أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 62 شخصا، موضحة أن الفيضان أدى الى أضرار جسيمة في البنية التحتية بجميع أنحاء منطقة برايت أنجل كانيون.

وحذرت السلطات من احتمال هطول مزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية، ما قد يتسبب في "فيضانات مفاجئة إضافية".