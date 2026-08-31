إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في المكسيك

أعلنت السلطات في المكسيك ، إصابة ستة أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في مدينة /أوجوكالينتي/ الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من ولاية "زاكاتيكاس".

ونقلت صحيفة (لوفيجارو) الإخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ عن "رودريغو رييس" سكرتير حكومة الولاية قوله ، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، إن العبوة الناسفة وضعت في سيارة، وألحقت أضرارا مادية بمقر الشرطة والمباني المحيطة به.

وأضاف سكرتير الحكومة أن هناك ست إصابات بين المدنيين ويتلقون العلاج حاليا .. مشيرا إلى أنه بعد سنوات من الهدوء النسبي، عاد العنف إلى الواجهة في زاكاتيكاس.