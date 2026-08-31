باكستان: مصرع مسلحين اثنين خلال عملية أمنية بإقليم "بلوشستان"

لقي مسلحان مصرعهما خلال عملية أمنية نفذتها القوات الباكستانية بمقاطعة "واشوك" في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية - لراديو باكستان اليوم / الاثنين / - بأن المسلحين كانوا متورطين في تنفيذ هجمات استهدفت مركزا للشرطة وأحد المباني التابعة لإدارة الجمارك، مشيرة إلى أن القوات تمكنت خلال العملية من تدمير مركبة كان يستخدمها المسلحون ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".