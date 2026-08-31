اضطرابات الشرق الأوسط تعزز صادرات الديزل الآسيوية إلى إفريقيا

أظهرت بيانات من متتبعي حركة السفن ومصادر تجارية أعلنت اليوم أن صادرات الديزل من آسيا إلى إفريقيا تتجه لتسجيل أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات ونصف خلال أغسطس، مع زيادة إقبال المشترين الأفارقة على الإمدادات الآسيوية لتعويض تراجع الشحنات القادمة من الشرق الأوسط.

وأدت اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط إلى فتح المجال أمام آسيا لزيادة صادرات الديزل إلى إفريقيا، بعدما تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في تعطيل شحنات المنطقة ما دفع المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للإمدادات.

وأظهرت بيانات لشركات متخصصة في تتبع حركة السفن ومصادر تجارية أن صادرات آسيا، بما في ذلك الهند، إلى إفريقيا تراوحت خلال أغسطس الجاري بين 1.8 و2 مليون طن متري، بما يعادل نحو 13.4 إلى 14.9 مليون برميل من الديزل.

وفي المقابل، تراجعت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى إفريقيا خلال الشهر الجاري إلى ما بين 600 و800 ألف طن، وهو أدنى مستوى لها في نحو 9 أعوام، نتيجة استمرار مخاطر الشحن عبر مضيقي باب المندب وهرمز.

وأوضحت بيانات شركة "كيبلر" المتخصصة، أن منطقة الشرق الأوسط شكلت نحو 50% من واردات إفريقيا من الديزل العام الماضي، فيما استحوذت السعودية على نحو 40% من هذه الإمدادات.

وارتفعت هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية من إنتاج الديزل إلى متوسط 66 دولارا للبرميل في أغسطس، مقابل 61 دولارا في يوليو، ما شجع المصافي على زيادة الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العلاوة النقدية القياسية للديزل في سنغافورة إلى نحو 4 دولارات للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في شهر، مع زيادة المعروض في الأسواق الفورية.

تعكس هذه التطورات تحولا في خريطة تجارة الديزل العالمية، مع تنامي أهمية الإمدادات الآسيوية في تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية، في وقت تواجه فيه صادرات الشرق الأوسط تحديات مرتبطة بارتفاع مخاطر الشحن وتراجع إنتاج بعض المصافي، بما قد يعزز دور آسيا كمصدر رئيسي للمنتجات النفطية إلى إفريقيا خلال الفترة المقبلة.