تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية

مع استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة ضمن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2026، تتزايد عمليات البحث عن الكليات والمعاهد التي ما زالت تتضمن أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث، وذلك بالتزامن مع رغبة الطلاب في التعرف على البدائل التعليمية المتاحة أمامهم قبل تسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وتضم قائمة الأماكن المتاحة عددا كبيرا من الكليات الحكومية والمعاهد والكليات التكنولوجية والخاصة، إلى جانب تخصصات متنوعة في مجالات العلوم والحاسبات والهندسة والتجارة والإدارة والسياحة والفنادق والتربية والحقوق والزراعة والخدمة الاجتماعية وغيرها.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وتشمل قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث مجموعة واسعة من الكليات والمعاهد، من بينها المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس، والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر، والأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة بالمعادي بأقسامها المختلفة، إلى جانب عدد من مؤسسات التكنولوجيا والتعليم الصناعي في السويس والعاصمة بحلوان وبني سويف وسوهاج.

كما تتضمن الأماكن المتاحة تخصصات في التجارة والحاسبات ونظم المعلومات والإعلام والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق، بعدد من المعاهد والكليات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة وباقي المحافظات.

وتظهر ضمن القائمة أيضا مجموعة من المعاهد والكليات المتخصصة في الحاسبات ونظم المعلومات والعلوم التجارية والإدارية، بالإضافة إلى تخصصات اللغات والدراسات الأدبية والسياحة والفنادق والعلوم الإدارية، في عدد من المدن والمحافظات.

أماكن متاحة في الكليات والمعاهد الحكومية والفنية

وتشمل قائمة تنسيق المرحلة الثالثة عددا من الكليات والمعاهد الفنية، من بينها المعاهد الفنية التجارية في أسوان وأسيوط والإسكندرية والروضة والزقازيق والعريش والمحلة الكبرى والمطرية والمنصورة وبنها وبورسعيد ودمياط وسوهاج وشبرا وطنطا وقنا وقويسنا، إلى جانب المعاهد الفنية الصناعية والفندقية والخدمة الاجتماعية وترميم الآثار.

كما تتضمن القائمة عددا من كليات الآثار والآداب والتربية بمختلف تخصصاتها في العديد من الجامعات، ومنها القاهرة والإسكندرية والزقازيق والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسوان وأسيوط وبني سويف وطنطا وعين شمس وقنا وكفر الشيخ وغيرها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

كليات التربية المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

وتضم الأماكن الشاغرة أيضا عددا كبيرا من كليات التربية، سواء تخصص التعليم الابتدائي أو الطفولة أو التربية الرياضية أو التربية الفنية والموسيقية، موزعة على جامعات مختلفة في المحافظات، بما يتيح للطلاب مجموعة متنوعة من الاختيارات وفقا لمجموعهم ورغباتهم وموقع الكلية.

وتظهر كذلك كليات التربية النوعية في عدد من الجامعات، ومنها الإسكندرية والزقازيق والفيوم والقاهرة والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسوان وأسيوط وبنها وبورسعيد ودمنهور ودمياط وسوهاج وطنطا وعين شمس وقنا وكفر الشيخ ومطروح.

كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية والعلوم الزراعية

وتتضمن قائمة الأماكن المتاحة عددا من كليات الحقوق بنظامي الانتظام والانتساب الموجه في جامعات الإسكندرية والعاصمة بحلوان والقاهرة والمنصورة والمنوفية وأسيوط وبنها وبني سويف وطنطا وعين شمس ومدينة السادات، إلى جانب كليات الخدمة الاجتماعية في عدد من المحافظات.

كما تشمل القائمة كليات الزراعة في عدد من الجامعات، من بينها الإسكندرية والزقازيق والفيوم والقاهرة والمنصورة والمنوفية والمنيا والوادي الجديد وأسيوط وبنها وبني سويف ودمياط وسوهاج وطنطا وعين شمس وقنا وقناة السويس وكفر الشيخ ومطروح، بالإضافة إلى تخصصات الموارد الطبيعية والثروة السمكية.

كليات التكنولوجيا والمعاهد الهندسية

وتتضمن الأماكن الشاغرة كذلك عددا من كليات التكنولوجيا والصناعة والطاقة، من بينها كليات التكنولوجيا بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية و6 أكتوبر وبرج العرب وسمنود وشرق بورسعيد والدلتا والقاهرة الجديدة وأسيوط وطيبة، إلى جانب مؤسسات تكنولوجية أخرى في عدد من المحافظات.

كما تضم القائمة مجموعة من المعاهد الهندسية والتكنولوجية، ومنها معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، ومعهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد القناة العالي للهندسة بالسويس، ومعهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم، إلى جانب عدد من المعاهد الهندسية في أكتوبر والعريش والمنيا الجديدة.

أبرز التخصصات المتاحة أمام طلاب الشعبة العلمية

وتتنوع التخصصات التي تظهر ضمن الأماكن الشاغرة بين علوم الحاسب ونظم المعلومات والهندسة وإدارة الأعمال والمحاسبة والتجارة واللغات والإعلام والسياحة والفنادق والتربية والحقوق والزراعة والخدمة الاجتماعية والفنون التطبيقية والآثار.

كما تشمل القائمة تخصصات جديدة نسبيا في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والعلوم الصحية التطبيقية، إلى جانب برامج مرتبطة بالإدارة والتجارة الإلكترونية والحاسبات ونظم المعلومات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

ويتعين على طلاب المرحلة الثالثة الراغبين في الاستفادة من الأماكن المتاحة مراجعة قائمة الكليات والمعاهد والتخصصات المتوافرة قبل ترتيب الرغبات، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي وشروط القبول الخاصة بكل كلية أو معهد، وكذلك التأكد من طبيعة الدراسة والمصروفات في المؤسسات التي تعمل بنظام المصروفات.

وتضم القائمة الواردة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة عددا كبيرا من البدائل أمام طلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث، ويمكن للطالب الاختيار من بينها وفقا للحدود التي يسمح بها مجموعه وقواعد التنسيق المعلنة.