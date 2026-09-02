قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
طرابزون سبور يبحث عن مدرب جديد.. أردا توران يرفض وكونتي ضمن الخيارات المطروحة
صندوق النقد الدولي يطلق جرس الإنذار: مخاطر الديون والتضخم لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي
أوكرانيا تطلب من منظمة الطيران المدني منع الدول الأعضاء من استخدام المجال الجوي الروسي
وزير الخزانة الأمريكي يحذر من التعامل مع إيران.. ويهدد المتعاونين معها بعقوبات
خلاف على 10 ملايين جنيه.. كواليس مفاوضات الأهلي ومحمد هاني للتجديد
«ناقلة مقابل ناقلة».. ترامب يصعّد الردع الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز
تبادل الخبرات التكنولوجية.. تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة في الصناعات الدفاعية
مصر للطيران تفوز بعضوية لجنة التوزيع بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"
اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية

تنسيق المرحلة الثالثة 2026
تنسيق المرحلة الثالثة 2026
محمد غالي

مع استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة ضمن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2026، تتزايد عمليات البحث عن الكليات والمعاهد التي ما زالت تتضمن أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث، وذلك بالتزامن مع رغبة الطلاب في التعرف على البدائل التعليمية المتاحة أمامهم قبل تسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وتضم قائمة الأماكن المتاحة عددا كبيرا من الكليات الحكومية والمعاهد والكليات التكنولوجية والخاصة، إلى جانب تخصصات متنوعة في مجالات العلوم والحاسبات والهندسة والتجارة والإدارة والسياحة والفنادق والتربية والحقوق والزراعة والخدمة الاجتماعية وغيرها.

  الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وتشمل قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث مجموعة واسعة من الكليات والمعاهد، من بينها المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس، والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر، والأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة بالمعادي بأقسامها المختلفة، إلى جانب عدد من مؤسسات التكنولوجيا والتعليم الصناعي في السويس والعاصمة بحلوان وبني سويف وسوهاج.

كما تتضمن الأماكن المتاحة تخصصات في التجارة والحاسبات ونظم المعلومات والإعلام والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق، بعدد من المعاهد والكليات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة وباقي المحافظات.

وتظهر ضمن القائمة أيضا مجموعة من المعاهد والكليات المتخصصة في الحاسبات ونظم المعلومات والعلوم التجارية والإدارية، بالإضافة إلى تخصصات اللغات والدراسات الأدبية والسياحة والفنادق والعلوم الإدارية، في عدد من المدن والمحافظات.

  أماكن متاحة في الكليات والمعاهد الحكومية والفنية

وتشمل قائمة تنسيق المرحلة الثالثة عددا من الكليات والمعاهد الفنية، من بينها المعاهد الفنية التجارية في أسوان وأسيوط والإسكندرية والروضة والزقازيق والعريش والمحلة الكبرى والمطرية والمنصورة وبنها وبورسعيد ودمياط وسوهاج وشبرا وطنطا وقنا وقويسنا، إلى جانب المعاهد الفنية الصناعية والفندقية والخدمة الاجتماعية وترميم الآثار.

كما تتضمن القائمة عددا من كليات الآثار والآداب والتربية بمختلف تخصصاتها في العديد من الجامعات، ومنها القاهرة والإسكندرية والزقازيق والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسوان وأسيوط وبني سويف وطنطا وعين شمس وقنا وكفر الشيخ وغيرها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

  كليات التربية المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

وتضم الأماكن الشاغرة أيضا عددا كبيرا من كليات التربية، سواء تخصص التعليم الابتدائي أو الطفولة أو التربية الرياضية أو التربية الفنية والموسيقية، موزعة على جامعات مختلفة في المحافظات، بما يتيح للطلاب مجموعة متنوعة من الاختيارات وفقا لمجموعهم ورغباتهم وموقع الكلية.

وتظهر كذلك كليات التربية النوعية في عدد من الجامعات، ومنها الإسكندرية والزقازيق والفيوم والقاهرة والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسوان وأسيوط وبنها وبورسعيد ودمنهور ودمياط وسوهاج وطنطا وعين شمس وقنا وكفر الشيخ ومطروح.

  كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية والعلوم الزراعية

وتتضمن قائمة الأماكن المتاحة عددا من كليات الحقوق بنظامي الانتظام والانتساب الموجه في جامعات الإسكندرية والعاصمة بحلوان والقاهرة والمنصورة والمنوفية وأسيوط وبنها وبني سويف وطنطا وعين شمس ومدينة السادات، إلى جانب كليات الخدمة الاجتماعية في عدد من المحافظات.

كما تشمل القائمة كليات الزراعة في عدد من الجامعات، من بينها الإسكندرية والزقازيق والفيوم والقاهرة والمنصورة والمنوفية والمنيا والوادي الجديد وأسيوط وبنها وبني سويف ودمياط وسوهاج وطنطا وعين شمس وقنا وقناة السويس وكفر الشيخ ومطروح، بالإضافة إلى تخصصات الموارد الطبيعية والثروة السمكية.

  كليات التكنولوجيا والمعاهد الهندسية

وتتضمن الأماكن الشاغرة كذلك عددا من كليات التكنولوجيا والصناعة والطاقة، من بينها كليات التكنولوجيا بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية و6 أكتوبر وبرج العرب وسمنود وشرق بورسعيد والدلتا والقاهرة الجديدة وأسيوط وطيبة، إلى جانب مؤسسات تكنولوجية أخرى في عدد من المحافظات.

كما تضم القائمة مجموعة من المعاهد الهندسية والتكنولوجية، ومنها معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، ومعهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد القناة العالي للهندسة بالسويس، ومعهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم، إلى جانب عدد من المعاهد الهندسية في أكتوبر والعريش والمنيا الجديدة.

  أبرز التخصصات المتاحة أمام طلاب الشعبة العلمية

وتتنوع التخصصات التي تظهر ضمن الأماكن الشاغرة بين علوم الحاسب ونظم المعلومات والهندسة وإدارة الأعمال والمحاسبة والتجارة واللغات والإعلام والسياحة والفنادق والتربية والحقوق والزراعة والخدمة الاجتماعية والفنون التطبيقية والآثار.

كما تشمل القائمة تخصصات جديدة نسبيا في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والعلوم الصحية التطبيقية، إلى جانب برامج مرتبطة بالإدارة والتجارة الإلكترونية والحاسبات ونظم المعلومات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

  تنسيق المرحلة الثالثة 2026

ويتعين على طلاب المرحلة الثالثة الراغبين في الاستفادة من الأماكن المتاحة مراجعة قائمة الكليات والمعاهد والتخصصات المتوافرة قبل ترتيب الرغبات، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي وشروط القبول الخاصة بكل كلية أو معهد، وكذلك التأكد من طبيعة الدراسة والمصروفات في المؤسسات التي تعمل بنظام المصروفات.

وتضم القائمة الواردة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة عددا كبيرا من البدائل أمام طلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث، ويمكن للطالب الاختيار من بينها وفقا للحدود التي يسمح بها مجموعه وقواعد التنسيق المعلنة.

التنسيق الإلكتروني طلاب الثانوية العامة طلاب الشعبة العلمية التنسيق تنسيق المرحلة الثالثة 2026 تنسيق المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

ترشيحاتنا

أرشيفية

انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن.. قطر تدين بشدة الاستهداف الإيراني للناقلة السعودية سدر

وزير المالية الكندي:

وزير المالية الكندي: الثقة صارت العملة الأهم.. وكندا شريك عبر الأطلسي لا غنى عنه

دبلوماسي كويتي

دبلوماسي كويتي يدعو لاتخاذ تدابير رادعة وإجراءات محاسبة فعلية لإيقاف الاعتداءات الإيرانية

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد