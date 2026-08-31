محافظ الإسماعيلية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي الفني للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧

اعتمد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

مؤكدًا أنه طبقًا للجداول المرفقة تم اعتماد المرحلة الثانية من درجات القبول لتنسيق المدارس الفنية التجارية والزراعية المهنية (نظام العام والعامين والبكالوريا التكنولوجية) والصناعي التكنولوجي المتقدم (نظام الخمس سنوات) والصناعي المهني (نظام العام والعامين والبكالوريا التكنولوجية) و"التعليم والتدريب المزدوج" بكافة مدارس المحافظة، وفقًا لأعداد الطلاب الناجحين والأماكن المتاحة بالفصول والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.