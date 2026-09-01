اليوم.. بدء التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

اعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، عن بدء التقديم للمرحلة الثانية للقبول في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026/2027م، وذلك في المعاهد التي بها أماكن خالية.

التنسيق الإلكتروني للقبول في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

ويبدأ التقديم في هذه المرحلة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026م، ويستمر حتى الاثنين 7 سبتمبر 2026م؛ على أن يقتصر التقدم لهذه المرحلة على التلاميذ الذين تعذر قبولهم في المرحلة الأولى بالمعاهد التي تقدموا إليها؛ بحيث يُتاح لولي الأمر التأكيد على رغبته الأولى أو تعديلها بالتقدم إلى معاهد بها أماكن شاغرة داخل نطاق الإدارة التعليمية ذاتها، ويتم التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى عبر الرابط التالي: https://azhar.gov.eg/tnsek/

وطالب قطاع المعاهد الأزهرية أولياء الأمور الالتزام التام بالمواعيد والضوابط المعلنة، ومتابعة إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة؛ ضمانًا لاستكمال إجراءات القبول في المواعيد المقررة.