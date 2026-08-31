خفض تنسيق الثانوي وتوسعات جديدة بالمدارس .. قرارات تعليمية من محافظ جنوب سيناء

اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، حزمة من القرارات التنفيذية بقطاع التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي 2026/2027، تضمنت خفض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية لعدد من المدارس، واستغلال الفراغات المتاحة للقضاء على قوائم الانتظار.

وصدق المحافظ على مقترح تنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للقبول بالصف الأول الثانوي العام، وفقًا للكثافات الطلابية والفراغات المتاحة بالمدارس، حيث حُدد الحد الأدنى للقبول بإدارتي طور سيناء وأبو رديس عند 205 درجات، و215 درجة بإدارة شرم الشيخ التعليمية، بينما بلغ 200 درجة بإدارات دهب ونويبع وسانت كاترين وأبو زنيمة ورأس سدر.

كما اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات للثانوي العام عند 185 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي العسكرية خدمات بإدارة طور سيناء، ومدرسة جيل أكتوبر الثانوية خدمات بإدارة شرم الشيخ، ومدرسة علي بن أبي طالب الثانوية خدمات بإدارة دهب.

وفي السياق ذاته، اعتمد محافظ جنوب سيناء تنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للقبول بالصف الأول الثانوي الفني، بتخصصاته الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي، بنظامي التعليم المهني والبكالوريا التكنولوجية، وفقًا للكثافات والفراغات المتاحة بكل مدرسة وإدارة تعليمية.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي في طور سيناء 140 درجة لنظام التعليم المهني لمدة عام، و145 درجة لنظام السنتين، و180 درجة للبكالوريا التكنولوجية، بينما بلغ بالتعليم التجاري 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و170 درجة للبكالوريا التكنولوجية.

وفي التعليم الفندقي بطور سيناء، حُدد الحد الأدنى بـ140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و165 درجة للبكالوريا التكنولوجية، فيما بلغ بالتعليم الزراعي 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية.

وفي إدارة أبو زنيمة، حُدد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي عند 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية. وفي إدارة أبو رديس، بلغ الحد الأدنى للصناعي بالبكالوريا التكنولوجية 180 درجة، بينما حُدد للصناعي بمدرسة فيران 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية، كما بلغ بالتعليم التجاري الدرجات ذاتها.

وفي إدارة رأس سدر، بلغ الحد الأدنى للصناعي 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و180 درجة للبكالوريا التكنولوجية، بينما بلغ بالتجاري 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و160 درجة للبكالوريا التكنولوجية، وبالزراعي 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية.

وفي إدارة سانت كاترين، حُدد الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري والزراعي عند 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية. وفي إدارة شرم الشيخ، بلغ الحد الأدنى للتعليم التجاري 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية.

وفي إدارة دهب، بلغ الحد الأدنى للتعليم الصناعي 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و165 درجة للبكالوريا التكنولوجية، بينما بلغ بالتعليم الفندقي 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية.

وفي إدارة نويبع، حُدد الحد الأدنى للتعليم الزراعي بالبكالوريا التكنولوجية عند 180 درجة، بينما بلغ بالتعليم الصناعي والتجاري 140 درجة لنظام العام، و145 درجة لنظام السنتين، و150 درجة للبكالوريا التكنولوجية.

وفي إطار دعم البنية التعليمية وزيادة الطاقة الاستيعابية، تقرر تشغيل مرحلة التعليم الإعدادي بمدرسة جيل أكتوبر بمنطقة الهضبة في شرم الشيخ، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرسة من 23 فصلًا دراسيًا إلى 43 فصلًا، عقب تنفيذ أعمال التوسعة، بما يسمح باستيعاب طلاب مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

كما شمل القرار فتح فصل للتربية الفكرية ملحق بالمدرسة، استغلالًا للفراغات المتاحة، بما يعزز الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم، ويسهم في توفير فرص تعليمية مناسبة بالقرب من مناطق إقامتهم.

وفي مدينة طور سيناء، وجه المحافظ بالاستفادة من الفراغات المتاحة بمدرسة المروة الرسمية للغات، وتحويلها إلى قاعات لمرحلة رياض الأطفال، بما يتيح استيعاب 37 طفلًا وطفلة من المتقدمين للمستوى الأول «KG1» والمدرجين على قوائم الانتظار.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمدارس، والاستغلال الأمثل للفراغات المتاحة، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية مناسبة للطلاب، والحد من قوائم الانتظار، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.