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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القهوة السعودية.. أكثر من مشروب يعكس تراث المملكة وعادات الضيافة

القهوة السعودية
القهوة السعودية

تحتل القهوة السعودية مكانة بارزة في ثقافة المملكة العربية السعودية، إذ تتجاوز كونها مشروبًا يوميًا لتصبح رمزًا للضيافة والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال. وبين اختلاف طرق إعدادها وتقديمها من منطقة إلى أخرى، تظل القهوة حاضرة في التجمعات الاجتماعية والمناسبات الرسمية، بما يعكس ثراء التراث المحلي وتنوعه.

القهوة السعودية جزء أساسي من عادات الضيافة

قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن القهوة السعودية، المعروفة أيضًا بالقهوة العربية، تحظى بمكانة خاصة في الثقافة السعودية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عادات الضيافة المتوارثة عبر الأجيال.

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وأوضح الوصيف، خلال مداخلة في برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلاميتان سلمى خالد وشروق وجدي، أن القهوة السعودية تتميز بتنوع طرق إعدادها وتقديمها من منطقة إلى أخرى، وهو ما يعكس ثراء الثقافة والتراث المحلي في المملكة.

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اختلاف مذاق القهوة من منطقة إلى أخرى

وأشار إلى أن لكل منطقة طريقتها الخاصة في إعداد القهوة، إذ تختلف القهوة المقدمة في الرياض عن تلك المنتشرة في جدة ومكة المكرمة، وكذلك عن أنواع القهوة في المناطق الجنوبية، من حيث اللون والمذاق والمظهر.

وأضاف أن القهوة بمختلف أنواعها تحظى بشعبية واسعة في المملكة، إلا أن القهوة السعودية تحتفظ بمكانة مميزة في المناسبات والتجمعات الاجتماعية، سواء خلال لقاءات الأصدقاء وجلسات المقاهي، أو في الاحتفالات والمناسبات الخاصة والرسمية.

«الدلة» رمز الضيافة في المناسبات الرسمية

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن القهوة السعودية تحضر أيضًا في الفعاليات الرسمية الكبرى، بما في ذلك القمم واللقاءات التي يشارك فيها الرؤساء والقادة، حيث تُقدم باستخدام «الدلة» السعودية التقليدية، التي تعد من أبرز رموز الضيافة في المملكة.

أكثر من 2500 مزرعة للقهوة في السعودية

وحول استمرار القهوة العربية بوصفها عنصرًا أساسيًا في الضيافة السعودية، أوضح الوصيف أن تسميتها بـ«القهوة السعودية» تعكس خصوصية إنتاجها في المملكة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 2500 مزرعة للقهوة في السعودية، وهو ما يسهم في تنوع مذاقها وخصائصها.

قرار لـ السعودية بتغيير اسم

وأكد الوصيف أن القهوة السعودية ليست مجرد مشروب ساخن يُقدم إلى جانب الشاي أو الزنجبيل أو اليانسون، بل تمثل جزءًا من ثقافة المكان وهويته، وتحمل في طرق إعدادها وتقديمها ملامح من تراث كل منطقة، لتظل إحدى أبرز صور الضيافة السعودية المتوارثة عبر الأجيال.

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