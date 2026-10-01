صلاح سلام: عودة التنمية إلى سيناء بعد سنوات من مواجهة الإرهاب

كشف الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء الأسبق، عن التحولات التي شهدتها سيناء خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنطقة مرت بظروف صعبة خلال فترة انتشار الإرهاب، وهو ما أثر على مسار التنمية والبنية التحتية التي شهدت جهودًا متواصلة على مدار سنوات.

قال سلام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت، عودة مظاهر الحياة والتنمية إلى سيناء، مع استئناف النشاط الزراعي وزيادة زراعة محاصيل مثل الزيتون والخوخ، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الطرق والبنية التحتية.

وتابع أن إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس أحدث تغييرًا كبيرًا في حركة المواطنين، بعدما كان عبور القناة يستغرق فترات طويلة، بينما أصبح الانتقال بين جانبيها أكثر سهولة وسرعة.

وأشار إلى أن تطوير شبكة الطرق، ومن بينها طريق شرم الشيخ والطرق الواقعة في مناطق وسط سيناء، إلى جانب مشروعات السكك الحديدية الممتدة نحو بئر العبد والعريش وتطوير ميناء العريش، تمثل محاور مهمة لدعم النشاط الاقتصادي والعمراني في المحافظة.

حافزًا لمواصلة جهود التنمية

وأكد سلام أن تضحيات الشهداء الذين سقطوا خلال مواجهة الإرهاب ينبغي أن تظل حافزًا لمواصلة جهود التنمية وإعمار سيناء.