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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لمحبي الشتاء.. الأرصاد تزف أخبار سارة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

مع بداية فصل الخريف، بدأت الأجواء الحارة في مصر تتراجع تدريجيًا، لتفسح المجال أمام طقس أكثر اعتدالًا وانخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع تراجع نسب الرطوبة وتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت بالفعل وداع الموجات الحارة مع انطلاق فصل الخريف، الذي وصفته بأنه بمثابة «الربيع الحقيقي» لمصر، نظرًا لما يشهده من اعتدال في الأجواء وجمال الطقس.

درجات الحرارة تتجه للاعتدال

طقس
أمطار

وأوضحت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قيم درجات الحرارة خلال فصل الخريف لا تتجه عادةً إلى الارتفاع أو الانخفاض الشديد، مشيرة إلى أنه حتى في حال حدوث ارتفاعات طفيفة، فإن تأثيرها يتركز خلال فترات النهار.

وأضافت أنه مع التقدم في أيام فصل الخريف، يزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع التراجع الملموس في نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا خلال الفترات المسائية.

انخفاض ملحوظ ليلًا

 

وأشارت إلى أن تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة أصبح ملموسًا بصورة أكبر خلال فترات الليل والليل المتأخر والصباح الباكر، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت نحو 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وتعكس هذه الأجواء بداية واضحة للانتقال من أجواء الصيف الحارة إلى طقس خريفي أكثر اعتدالًا، مع استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

أجواء معتدلة حتى منتصف الأسبوع المقبل

 

وتابعت غانم أن الأجواء المعتدلة من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة، معظمها قادم من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتوقعت أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تسجل المحافظات الساحلية درجات حرارة أقل من ذلك، وسط أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفترات ارتفاع الحرارة التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف.

استمرار الحرارة في جنوب الصعيد

 

ورغم التحسن الملحوظ في معظم أنحاء الجمهورية، أوضحت منار غانم أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، لا تزال تشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية.

وأكدت أن سطوع الشمس قد يجعل الأجواء دافئة خلال النهار في هذه المناطق، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بصورة أكبر خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء أكثر لطفًا وبرودة، بما يتناسب مع طبيعة فصل الخريف.

وبذلك، تشهد البلاد تدريجيًا تحولًا واضحًا نحو الأجواء الخريفية، مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة، بينما تستمر الأجواء الأكثر حرارة في جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

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