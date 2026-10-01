القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء والقبضات الحديدية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والقبضات المعدنية بمقابل مادى.





رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والقبضات المعدنية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) وضبط بحوزته ( 253 قبضة حديدية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





