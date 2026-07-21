قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
مركز 6 وصخرة دفاع.. ماذا يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فريدة محمد - ماجدة بدوى

عقد السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026 بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، ثمن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجياً من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.


وتابع المستشار رئيس مجلس النواب مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجياً من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، كما أكد حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجياً.

خلال اللقاء،استعرض المستشار هشام بدوي رئيس المجلس أبرز التشريعات التي أصدرها مجلس النواب بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة في مصر، حيث أصدر مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة التي تستهدف دعم الاستثمار وتحسين الحماية الاجتماعية وضبط الأداء الاقتصادي بالإضافة لممارسة المجلس حقه الأصيل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وفي ختام اللقاء، وجه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.

المستشار هشام بدوي مجلس النواب السفراء المنقولين البعثات الدبلوماسية العاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

بالصور

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد