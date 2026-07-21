رئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

عقد السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026 بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، ثمن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجياً من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.



وتابع المستشار رئيس مجلس النواب مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجياً من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، كما أكد حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجياً.



خلال اللقاء،استعرض المستشار هشام بدوي رئيس المجلس أبرز التشريعات التي أصدرها مجلس النواب بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة في مصر، حيث أصدر مجلس النواب حزمة من التشريعات الهامة التي تستهدف دعم الاستثمار وتحسين الحماية الاجتماعية وضبط الأداء الاقتصادي بالإضافة لممارسة المجلس حقه الأصيل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.



وفي ختام اللقاء، وجه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.