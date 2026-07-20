هشام يكن يكشف شروط المدرب الأجنبي الجديد قبل تولي قيادة الزمالك

كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن اقتراب النادي من الإعلان عن التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب هشام يكن عبر حسابه على فيسبوك: "خلصت خلاص.. الزمالك تعاقد رسمياً مع مدير فني أجنبي، كان عنده شرطين الأول هو سداد مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وكمان الحصول على كامل الصلاحيات، والمدير الفني أكد ان عارف كل أزمات الزمالك ومقدر التحدي.. شكراً معتمد جمال، وبالتوفيق للمدرب الأجنبي الجديد".

وتكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها لحسم ملف المدير الفني الجديد، استعدادًا للموسم المقبل، حيث يتصدر المدرب الصربي فوك رازوفيتش قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ووضعت إدارة الزمالك رازوفيتش على رأس خياراتها، بعدما نال إعجاب مسؤولي النادي بفضل خبراته التدريبية والنتائج التي حققها خلال مسيرته، وسط مفاضلة بين أكثر من اسم مطروح لتولي المهمة.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى حسم ملف المدير الفني في أقرب وقت، من أجل منحه الفرصة الكاملة للإشراف على فترة الإعداد، ووضع تصور فني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.