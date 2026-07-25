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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع موقف تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بالعزب

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
المحافظات

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، ميدانياً، الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثالثة من توسعات محطة العزب الجديدة لمياه الشرب، والتي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور؛ المهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع مياه الشرب بالشركة، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، والدكتور إسلام هلالي، المشرف على مركز البحوث والدراسات الهندسية بجامعة الفيوم، استشاري المشروع، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الشركة القائمة على تنفيذ الأعمال.

تفقد محافظ الفيوم، عدداً من مكونات محطة مياه الشرب بالعزب، والتي شملت عنبر الطلمبات العكرة، وعنبر الطلمبات الرايقة، وعنبر الشبة، ووحدات معالجة المياه، كما استمع لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع ونسب تنفيذ الأعمال، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة العزب الجديدة 120 ألف متر مكعب يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 600 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر بدء تشغيل المشروع جزئياً خلال أسبوع بطاقة 60 ألف متر مكعب يوم، وذلك بهدف زيادة كميات المياه المنتجة، خاصة في نهايات الشبكات، بما يسهم في تحسين واستدامة الخدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد "غنيم"، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لنهو أعمال وتشغيل المرحلة الثالثة من محطة مياه الشرب الجديدة بالعزب بكامل طاقتها، مؤكداً على رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد جدول زمنى لكافة الأعمال المتبقية، وعرض تقرير دوري بموقف تنفيذ الأعمال، وذلك لحين دخول المشروع بكامل طاقته التشغيلية حيز الخدمة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى بدء التشغيل الفعلي لمحطة مياه قحافة بطاقة 43200 متر مكعب يوم، تضاف إليها خلال أسبوع 60 ألف متر مكعب يوم، بعد تشغيل المرحلة الثالثة من توسعات محطة العزب الجديدة بشكل جزئي، وهو ما يسهم في حل الكثير من مشكلات نقص مياه الشرب بالمناطق المتضررة، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات المحافظة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

محطة مياه قحافة محافظ الفيوم مياه الشرب

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