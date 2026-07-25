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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 240 جنيهًا.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 25-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع

ارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 240 جنيه خلال تعاملات مساء اليوم.

الجنيه الذهب - الجنيه الذهب البلدي

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط  سعر الجنيه الذهب  في آخر تحديث له نحو 47.96 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

الجنيه الذهب أم المشغولات

سعر عيار 21 يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة 10 جنيهات منذ بدء التعاملات المسائية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ متوسط سعر عيار 21 الأوسط انتشارًا نحو 5995 جنيهًا.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5995 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6851 جنيها للشراء و 6794 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و6228 جنيها للبيع.

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5995 جنيها للبيع و5445 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.96 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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