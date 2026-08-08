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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشرف التنسيق يكشف موعد المرحلة الثانية ويحذر الطلاب من التأخر في تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
محمد البدوي

كشف الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن باب تسجيل الرغبات سيُفتح مرة أخرى أمام الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى، إلى جانب الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المواعيد المحددة، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق.

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن إتاحة التسجيل مرة أخرى تستهدف منح الطلاب الذين لم يستكملوا إجراءات التنسيق فرصة لتسجيل رغباتهم وفق القواعد والمواعيد التي تحددها الوزارة.

تحذير من التأخر عن تسجيل الرغبات

وحذر المشرف على مكتب التنسيق الطلاب من عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة لتسجيل الرغبات، موضحًا أن التأخر قد يؤدي إلى ارتباك في عملية التنسيق، خاصة في ظل تغير الحدود الدنيا للقبول من مرحلة إلى أخرى وفقًا لأعداد الطلاب والمجاميع والرغبات المسجلة.

وأشار إلى أن مؤشرات القبول لا تكون ثابتة بين جميع مراحل التنسيق، وإنما تتأثر بالبيانات الخاصة بكل مرحلة، وهو ما يستوجب من الطلاب متابعة المواعيد والتعليمات الرسمية بدقة.

فارق 2.5% لطلاب شعبة الرياضيات

ولفت الجيوشي إلى وجود اختلاف في مؤشرات تنسيق هذا العام مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لطلاب شعبة الرياضيات، موضحًا أن الفارق يقدر بنحو 2.5%.

وأكد أن الحدود الدنيا للقبول في الكليات لا يمكن تحديدها بصورة منفصلة عن أعداد الطلاب والمجاميع التي حصلوا عليها، إلى جانب طبيعة الرغبات التي يتم تسجيلها في كل مرحلة من مراحل التنسيق.

فتح باب التقديم للشهادات المعادلة

وكشف المشرف على مكتب التنسيق أن وزارة التعليم العالي تستعد لفتح باب التقديم أمام طلاب الدبلومة الأمريكية والحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن التقديم لهذه الفئات سيتم في التوقيت نفسه.

وأوضح أن فرص القبول لطلاب الشهادات المعادلة تخضع لقواعد التنسيق والحدود التي يتم تحديدها لكل فئة، وفقًا للضوابط المنظمة لعملية القبول بالجامعات.

وأضاف الجيوشي أن هناك قرارًا وزاريًا ينص على تخصيص نسبة 5% للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة مقارنة بطلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الفئات سيتم بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان نتائجها.

وشدد على أهمية التزام جميع الطلاب بالقواعد والمواعيد المحددة للتنسيق، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على عملية تسجيل الرغبات والقبول بالجامعات.

مكتب التنسيق التعليم العالي شهادات المعادلة

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