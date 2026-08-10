يتجاوز مليون جنيه.. سعر فستان نانسي عجرم في الساحل يثير السوشيال ميديا

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا في الساحل الشمالي مساء الجمعة 7 أغسطس الجاري، وسط حضور جماهيري لافت، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها معها طوال فقرات الحفل.

وخطفت نانسي عجرم الأنظار بإطلالتها خلال الحفل، حيث اختارت فستانا ذهبيا أنيقا مطرزا بالكامل، حمل توقيع المصممة ألين صباغ، ليجمع التصميم بين الفخامة والبساطة في الوقت نفسه، ويمنحها إطلالة لامعة تناسب أجواء الحفل الصيفية.

وبحسب ما تم تداوله عن تفاصيل الإطلالة، يصل سعر الفستان إلى نحو 22 ألف دولار، وهو ما يعادل حوالي مليون و95 ألف جنيه مصري، .

ولفتت إطلالة نانسي عجرم أنظار الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اختيار اللون الذهبي والتطريز الكامل الذي منح الفستان طابعا فخما، إلى جانب تنسيقها لباقي تفاصيل إطلالتها بشكل متناسق.

وخلال الحفل، تواصل نانسي عجرم تألقها على المسرح، وقدمت عددا من أغنياتها الشهيرة التي تنوعت بين أعمالها القديمة والحديثة، وسط أجواء احتفالية تميزت بالغناء والتفاعل الكبير من الجمهور.

وتحرص نانسي عجرم خلال حفلاتها الأخيرة على الظهور بإطلالات مختلفة تلفت الأنظار، وهو ما يجعل أزياءها محط اهتمام جمهورها ومتابعي الموضة بالتزامن مع حفلاتها الفنية.

ويأتي حفل الساحل الشمالي ضمن حفلات موسم الصيف، الذي يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وسط إقبال جماهيري كبير على الحفلات التي تقام في المدن الساحلية خلال شهور الصيف.

ولم يكن الحضور الجماهيري وحده هو محور الاهتمام بالحفل، إذ تصدرت إطلالة نانسي عجرم أيضا حديث المتابعين، خاصة بعد تداول تفاصيل سعر الفستان الذي تجاوز حاجز المليون جنيه مصري، ليصبح واحدا من أبرز تفاصيل إطلالتها التي أثارت اهتمام الجمهور.