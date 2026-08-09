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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل الطرق لحماية بشرتك في الصيف .. نصائح مهمة لتجنّب الجفاف والتصبغات

البشرة في الصيف
البشرة في الصيف
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تحتاج البشرة إلى عناية خاصة خلال فصل الصيف، لتجنب الاسمرار والتصبغات والجفاف والتهيج وظهور الحبوب.

ومن أهم الطرق التي تساعد على حماية البشرة في الصيف:

استخدام واقي الشمس يوميا
يعد واقي الشمس من أهم خطوات العناية بالبشرة، ويفضل اختيار منتج واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 أو أكثر، مع تجديده كل ساعتين عند التعرض للشمس لفترات طويلة، وبعد التعرق أو السباحة.

الاهتمام بترطيب البشرة
ارتفاع الحرارة والتعرض للشمس قد يؤديان إلى فقدان البشرة للماء، لذلك يجب استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة، ويفضل اختيار التركيبات الخفيفة خاصة للبشرة الدهنية والمختلطة.

تنظيف البشرة بلطف
يساعد غسل الوجه على التخلص من العرق والأتربة والدهون المتراكمة، لكن يفضل تجنب الإفراط في الغسيل أو استخدام الصابون القاسي حتى لا يسبب جفافا وتهيجا للبشرة.

شرب كمية كافية من المياه
الحفاظ على ترطيب الجسم ينعكس على صحة البشرة، خاصة مع زيادة فقدان السوائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرق.

تجنب التعرض المباشر للشمس
يفضل الابتعاد عن الشمس قدر الإمكان خلال ساعات الذروة، وارتداء قبعة ونظارة شمسية وملابس مناسبة عند الخروج لفترات طويلة.

عدم الإفراط في تقشير البشرة
التقشير الزائد قد يجعل البشرة أكثر عرضة للتهيج، خاصة مع التعرض لأشعة الشمس، لذلك يجب استخدام المقشرات باعتدال واختيارها وفقا لنوع البشرة.

الاهتمام بالغذاء
تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل الخيار والبطيخ والطماطم والفلفل الملون، يساعد على دعم صحة البشرة والجسم خلال الصيف.

التعامل السريع مع حروق الشمس
في حالة الإصابة باحمرار أو حرق بسبب الشمس، يجب الابتعاد عن مصدر الحرارة والشمس، وتبريد الجلد بلطف والاهتمام بترطيبه، مع استشارة الطبيب إذا كان الحرق شديدا أو مصحوبا بفقاعات أو أعراض عامة.

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