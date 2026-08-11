قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس
التضامن : صرف فوري للتعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية
ظلال غامضة تظهر للحظات .. ماذا يحدث للأرض قبل كسوف الشمس؟
الجبهة الوطنية يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب في حادث الإسماعيلية
ترامب : روسيا أفرجت عن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية
مأساة على طريق الدواويس .. أحمد موسى يقدم التعازي لأسر الضحايا
تعليق مؤقت للرحلات في مطار هانوفر الألماني بسبب تحليق مسيرة مجهولة
أحمد موسى : الرئيس السيسي وجه بالتحرك العاجل في حادث الدواويس
أحمد موسى : الدكتور مدبولي يتابع تكليفات الرئيس السيسي في حادث الدواويس
شادي شامل : كل واحد هيتطاول عليا هرفع ضده قضية
متاح الآن .. انطلاق التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات على هذا الرابط
بُث مباشر | أحمد موسى يكشف تفاصيل مأساة حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل تقديمها في مصر.. تعرف على شيري ‏TIGGO 7 Pro‏ ‏المجمعة محليا

شيري ‏TIGGO 7 Pro‏
شيري ‏TIGGO 7 Pro‏
كريم عاطف

تستعد شيري في مصر، للكشف عن TIGGO 7 Pro الجديدة المجمعة محليًا، في خطوة تعكس استمرار الشركة في تطوير محفظة طرازات العلامة وتقديم خيارات جديدة تلائم تطلعات العملاء في واحدة من أكثر فئات سوق السيارات نموًا.

ومن المقرر أن تنضم TIGGO 7 Pro إلى مجموعة سيارات شيري المتاحة في مصر من خلال جي بي أوتو، لتقدم مزيج متوازن من التصميم العصري، والمساحات الداخلية الرحبة، والتكنولوجيا الذكية، وتجهيزات الراحة والأمان، ضمن رؤية تستهدف توفير تجربة قيادة وامتلاك تلبي متطلبات الاستخدام اليومي وتواكب تطلعات العملاء الباحثين عن سيارة SUV متعددة الاستخدامات.

ويأتي الاستعداد لطرح الطراز الجديد في ظل الإقبال المتزايد على السيارات SUV متعددة الاستخدامات في السوق المصرية، لما توفره من مرونة في الاستخدام، ومساحة داخلية مناسبة، وارتفاع عن الأرض يمنح السائق رؤية أوضح، إلى جانب قدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والعائلات.

وتحمل TIGGO 7 Pro ملامح تصميمية تعكس لغة شيري الحديثة، مع خطوط خارجية تمنحها حضور واضح على الطريق، ومقصورة صممت لتجمع بين العملية والراحة والتقنيات الرقمية.

ومن المتوقع ان تقدم السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع توليد قوة حصانية تصل إلى 145 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر يتوفر في نطاق ما بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة. 

وتتصل هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع Wet DCT ثنائي القابض بـ 6 سرعات يعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، لتوفير استجابة أسرع ونقلات أكثر سلاسة مقارنة بناقل الحركة الـ CVT الذي كان يتوفر بالنسخة المستوردة السابقة.

وصممت السيارة لتدخل ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة بهيكل متناسق يبلغ طوله الكلي 4553 مم، وعرضه الإجمالي 1862 مم، في حين يصل ارتفاعها الإجمالي شاملًا قضبان السقف إلى 1696 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، مما يمنحها مقصورة داخلية رحبة تتسع لـ 5 ركاب بأريحية، مع مساحة تخزين خلفية في الشنطة تبدأ من 475 لتر وتصل إلى 1500 لتر عند طي المقاعد الخلفية بنسبة (60:40).

تدعم السيارة حزمة متكاملة من وسائل الأمان الأساسية تشمل فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام التحكم في الهبوط من المنحدرات HDC، وفرامل يد كهربائية EPB مع خاصية Auto Hold، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

أما من الناحية التكنولوجية، فتضم التجهيزات شاشة عدادات رقمية ملونة بمقاس 7 بوصات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع جنوط رياضية بمقاس 18 بوصة وإضاءة خلفية LED بالكامل.

شيري TIGGO 7 Pro TIGGO TIGGO 7 سيارات شيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

صاحبة فيديو "سندوتش الطعمية

ده زميلي وسمعتي ادمرت.. صاحبة فيديو ساندوتش الطعمية ترد على اتهامات زوجها

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

ترشيحاتنا

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد