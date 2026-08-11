قبل تقديمها في مصر.. تعرف على شيري ‏TIGGO 7 Pro‏ ‏المجمعة محليا

تستعد شيري في مصر، للكشف عن TIGGO 7 Pro الجديدة المجمعة محليًا، في خطوة تعكس استمرار الشركة في تطوير محفظة طرازات العلامة وتقديم خيارات جديدة تلائم تطلعات العملاء في واحدة من أكثر فئات سوق السيارات نموًا.

ومن المقرر أن تنضم TIGGO 7 Pro إلى مجموعة سيارات شيري المتاحة في مصر من خلال جي بي أوتو، لتقدم مزيج متوازن من التصميم العصري، والمساحات الداخلية الرحبة، والتكنولوجيا الذكية، وتجهيزات الراحة والأمان، ضمن رؤية تستهدف توفير تجربة قيادة وامتلاك تلبي متطلبات الاستخدام اليومي وتواكب تطلعات العملاء الباحثين عن سيارة SUV متعددة الاستخدامات.

ويأتي الاستعداد لطرح الطراز الجديد في ظل الإقبال المتزايد على السيارات SUV متعددة الاستخدامات في السوق المصرية، لما توفره من مرونة في الاستخدام، ومساحة داخلية مناسبة، وارتفاع عن الأرض يمنح السائق رؤية أوضح، إلى جانب قدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والعائلات.

وتحمل TIGGO 7 Pro ملامح تصميمية تعكس لغة شيري الحديثة، مع خطوط خارجية تمنحها حضور واضح على الطريق، ومقصورة صممت لتجمع بين العملية والراحة والتقنيات الرقمية.

ومن المتوقع ان تقدم السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع توليد قوة حصانية تصل إلى 145 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر يتوفر في نطاق ما بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة.

وتتصل هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع Wet DCT ثنائي القابض بـ 6 سرعات يعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، لتوفير استجابة أسرع ونقلات أكثر سلاسة مقارنة بناقل الحركة الـ CVT الذي كان يتوفر بالنسخة المستوردة السابقة.

وصممت السيارة لتدخل ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة بهيكل متناسق يبلغ طوله الكلي 4553 مم، وعرضه الإجمالي 1862 مم، في حين يصل ارتفاعها الإجمالي شاملًا قضبان السقف إلى 1696 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، مما يمنحها مقصورة داخلية رحبة تتسع لـ 5 ركاب بأريحية، مع مساحة تخزين خلفية في الشنطة تبدأ من 475 لتر وتصل إلى 1500 لتر عند طي المقاعد الخلفية بنسبة (60:40).

تدعم السيارة حزمة متكاملة من وسائل الأمان الأساسية تشمل فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام التحكم في الهبوط من المنحدرات HDC، وفرامل يد كهربائية EPB مع خاصية Auto Hold، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

أما من الناحية التكنولوجية، فتضم التجهيزات شاشة عدادات رقمية ملونة بمقاس 7 بوصات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع جنوط رياضية بمقاس 18 بوصة وإضاءة خلفية LED بالكامل.