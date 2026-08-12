التعليم العالي تطلق سلسلة اعرف قبل التنسيق لتوعية طلاب الثانوية العامة

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة توعوية جديدة بعنوان "اعرف قبل التنسيق"؛ في إطار انطلاق أعمال المرحلة الثانية في التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وتهدف السلسلة إلى تقديم معلومات موثوقة ومبسطة حول خطوات التنسيق الإلكتروني، والإجابة عن أكثر الأسئلة والاستفسارات شيوعًا، وتصحيح المفاهيم الخطأ، بما يساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، واتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع قدراتهم وميولهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن السلسلة تتناول جميع الموضوعات التي يحتاج إليها الطلاب قبل وأثناء أعمال التنسيق الإلكتروني، ومن بينها كيفية ترتيب الرغبات، والاستفادة من تنسيق الأعوام السابقة بصورة صحيحة، وقواعد التوزيع الجغرافي، واختبارات القدرات، والتحويلات، وآليات الترشيح، وغيرها من الموضوعات التي تمثل أهمية كبيرة للطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سلسلة "اعرف قبل ما تنسق" ستُقدم في صورة فيديوهات قصيرة، وإنفوجرافات، ومواد توعوية مبسطة تُنشر تباعًا عبر المنصات الرسمية للوزارة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى أكبر عدد من الطلاب، ويُسهم في الحد من تداول المعلومات غير الدقيقة والشائعات المرتبطة بأعمال التنسيق الإلكتروني.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى متابعة المنصات الرسمية للوزارة بصفة مستمرة؛ للاطلاع على جميع المواد التوعوية والإرشادية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء أي معلومات يتم تداولها عبر صفحات أو مواقع غير رسمية.