قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يراهن على موهبة جديدة.. من هو محمد عبد الناصر " صلاح الجديد "؟
زلزال أخر بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي
دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات
محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد
قبل ساعات من غلق القيد.. صفقة جديدة تقترب من الأهلي
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل بدء الدراسة.. 4 نصائح لتجنب قلق الأطفال من العودة للمدرسة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تزداد أهمية دور الأسرة في تهيئة الأطفال للعودة إلى المدرسة، خاصة مع ما قد يصاحب هذه الفترة من مشاعر القلق والتوتر والخوف لدى بعض الأطفال، وهو ما يتطلب التعامل معهم بشكل تدريجي بعيدًا عن الضغط والأوامر.

وأكدت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، أهمية دور الأسرة في تهيئة الأطفال لبدء العام الدراسي الجديد، مشددة على ضرورة الاعتماد على التحفيز الإيجابي بدلًا من الأوامر والضغط.

تهيئة الأطفال للعام الدراسي

وقالت الدكتورة سالي الشيخ، خلال لقائها عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الأسرة عليها التأكيد للطفل أن العودة إلى المدرسة لا تعني حرمانه من اللعب أو ممارسة الرياضة والهوايات.


 وأوضحت أن الأسرة يجب أن تبدأ قبل الدراسة بوقت مناسب في ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ وتنظيم اليوم، إلى جانب وضع أهداف بسيطة للطفل وتشجيعه على المشاركة في اختيار مستلزماته الدراسية.

وأضافت أن مشاركة الأطفال، خاصة في السن الصغيرة، في اختيار مستلزماتهم الدراسية يساعد على جعل العودة إلى المدرسة تجربة إيجابية بالنسبة لهم.

تحذير من المقارنة بين الأطفال

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أن المقارنات بين الأطفال فيما يتعلق بالحقائب والأدوات المدرسية تمثل مشكلة مجتمعية، مؤكدة أهمية تعليم الطفل الرضا بما لديه.

وأوضحت ضرورة أن يدرك الطفل أن لكل أسرة ميزانية وإمكانات مختلفة، مع إشراكه في اختيار احتياجاته وفقًا للإمكانيات المتاحة، دون التأثر بما يمتلكه زملاؤه من أدوات أو مستلزمات مدرسية.

القلق في بداية الدراسة أمر طبيعي

وأكدت الدكتورة سالي الشيخ أن الشعور بالقلق والتوتر في بداية الدراسة أمر طبيعي لدى الأطفال، ويمكن للأسرة التعامل معه بشكل تدريجي من خلال اصطحاب الطفل وتشجيعه بكلمات مطمئنة حتى يدخل المدرسة.

وأوضحت أن التعامل الهادئ مع الطفل في هذه المرحلة يساعده على تجاوز مشاعر القلق المرتبطة بالعودة إلى المدرسة، مع ضرورة عدم زيادة الضغط عليه أو التعامل مع مخاوفه بصورة تزيد من توتره.

أعراض تستدعي مساعدة متخصصة

ولفتت إلى أن ظهور بعض الأعراض الشديدة قد يشير إلى وجود اضطراب يحتاج إلى مساعدة متخصصة، موضحة أن من أبرز هذه الأعراض نوبات الهلع وتسارع ضربات القلب وصعوبة التنفس والتعرق.

وأكدت أن ظهور مثل هذه الأعراض يستدعي الانتباه والتعامل معها بصورة مناسبة، خاصة إذا كانت مرتبطة ببداية الدراسة والعودة إلى المدرسة.

وشددت الدكتورة سالي الشيخ على أهمية التهيئة التدريجية للطفل قبل بدء العام الدراسي، وتنظيم يومه وتشجيعه بصورة إيجابية، مع مراعاة إمكانيات الأسرة وعدم الدخول في مقارنات مع الآخرين، بما يساعد على جعل العودة إلى المدرسة تجربة أكثر هدوءًا وإيجابية.

بدء العام الدراسي الجديد القلق في الدراسة مشاعر الخوف في الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

مصطفي شوبير

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

ارشيفية

7 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.. وتصعيد عسكري متواصل

صورة ارشيفية

تصعيد إسرائيلي كبير في جنوب لبنان.. 7 شهداء والحصيلة مرشحة للارتفاع

ارشيفية

رئيس اتحاد الغوص يحذر من السباحة بالراية الحمراء

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد