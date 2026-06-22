بجاتو: مصطفى شوبير أنقذ المنتخب من أهداف محققة في مباراة نيوزيلندا

قال تامر بجاتو، لاعب المنصورة والأهلي والزمالك الأسبق، إن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا في كأس العالم 2026 يمثل إنجازاً مهماً للغاية جاء في توقيت بالغ الأهمية، موجهاً التهنئة إلى الشعب المصري وكل الجماهير العربية المحبة لكرة القدم.

وأضاف تامر بجاتو، لاعب المنصورة والأهلي والزمالك الأسبق، في تصريحات مع الإعلامية دنيا هاشم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الانتصار يعد أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم، وهو ما جعل الفرحة كبيرة من أكثر من جانب، نظراً لقيمة الانتصار وأهميته على المستويين المعنوي والتاريخي.

وأوضح بجاتو أن الحديث قبل المباراة كان يدور حول قوة منتخب نيوزيلندا، مشيراً إلى أنه فريق ليس سهلاً، ويتمتع لاعبوه بالقوة والسرعة والتنظيم الكبير داخل الملعب، متابعًا، أن المنتخب النيوزيلندي نجح في فرض أسلوبه على المنتخب المصري وعلى مجريات المباراة خلال الشوط الأول على وجه الخصوص، إلى أن تمكن من تسجيل الهدف.

وواصل، أن الحارس مصطفى شوبير كان الأكثر تركيزاً خلال تلك الفترة، حيث تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، وكان له دور بارز في منع استقبال أهداف أخرى كان من الممكن أن تنقل المباراة إلى مسار مختلف تماماً، لافتاً إلى أن السرعة واللعب الجماعي كانا من أبرز مميزات نيوزيلندا طوال اللقاء، خاصة في الشوط الأول.

وأشار بجاتو إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح بشكل كامل في معالجة أخطاء الشوط الأول، مؤكداً أن نسبة النجاح في هذا الأمر بلغت "100%"، وأن المدير الفني تمكن من تغيير شكل وأداء المنتخب بصورة كاملة رغم الاعتماد على التشكيل نفسه في الشوط الثاني، وهو أمر وصفه بالصعب للغاية.