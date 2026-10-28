المهدي سليمان ينقذ الزمالك من هدفين محققين أمام المقاولون العرب

مرت 40 دقيقة من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقامة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط استمرار التعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، الذي أنقذ فريقه من هدف محقق بعدما أبعد كرة خطيرة من على خط المرمى، قبل أن يتدخل مجددًا وينقذ مرمى الفريق الأبيض من محاولة أخرى خطيرة للاعبي المقاولون العرب.

وحافظ المهدي سليمان على نظافة شباكه بفضل تدخلاته الحاسمة، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ويدخل الزمالك المباراة سعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة.