الرئيس السيسي: حريصون على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

أكد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا تنمو بوتيرة متسارعة، وتقوم على مبدأ المنافع المشتركة.

كما أكد السيد رئيس الجمهورية - خلال جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) على هامش أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة التي تنطلق في وقت لاحق - أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والموضوعات الخاصة المتعلقة بالحبوب لما لها من اهمية كبيرة.