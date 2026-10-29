مواصفات هافال جوليان الـ SUV الجديدة

تتوافر في سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هافال جوليان موديل 2027

وتوافرت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال جوليان موديل 2027، التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2027 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصانا، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أبعاد هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

تأتى سيارة هافال جوليان موديل 2027 في سوق السيارات المصرية بطول 4472 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1619 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

مواصفات هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

تمتلك سيارة هافال جوليان موديل 2027 الكثير من المميزات، من ضمنها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة.

سعر هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و80 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و180 ألف جنيه.