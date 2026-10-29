قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)
تل أبيب.. "سولبرج" يُوجّه رئيس الشاباك بإجراء تحقيق في رشوة انتخابية من قبل جهات خارجية
طلب إحاطة بشأن حقيقة «عيش الحبة الكاملة» ومطالب برقابة حاسمة على مكوناته وأسعاره
وزراء إعلام الخليج يرفعون سلاح القانون في مواجهة المحتوى المسيء
الإحصاء: 6.8 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 8 أشهر
الخليج على خط النار.. تحذير أمريكي من انفجار المواجهة مع إيران بعد انتخابات نوفمبر
القومي لحقوق الإنسان يناقش أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية لتوفيق أوضاعها
حريق بسفينة في مضيق هرمز على بعد 9 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عمان
تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-10-2026
الدولار يستقر فوق 56 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس بالبنوك
وزيرا التنمية المحلية والتعليم العالي يتابعان تنفيذ تمثال مجدي يعقوب بالجيزة
إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هافال جوليان الـ SUV الجديدة

هافال جوليان موديل 2027
هافال جوليان موديل 2027
إبراهيم القادري

تتوافر في سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هافال جوليان موديل 2027

وتوافرت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال جوليان موديل 2027، التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2027 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصانا، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أبعاد هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

تأتى سيارة هافال جوليان موديل 2027 في سوق السيارات المصرية بطول 4472 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1619 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

مواصفات هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

تمتلك سيارة هافال جوليان موديل 2027 الكثير من المميزات، من ضمنها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة.

سعر هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و25 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و80 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و180 ألف جنيه.

طرازات السيارات موديل 2027 سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات السيارات الـ SUV الرياضية جوليان موديل 2027 محرك هافال جوليان مواصفات هافال جوليان سعر هافال جوليان موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

شمس البارودي

مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر

شيكو بانزا

أنا من عائلة محترمة.. شيكو بانزا يصدر بيانًا للرد على اتهامات رواندا

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الطماطم

كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ23 قرية بمراكز المحافظة لدعم التخطيط المنظم والتوسع العمراني

وكيل وزارة التعليم بأسيوط

وكيل تعليم أسيوط يتابع حملة التطعيم ضد الحصبة بمدرستى لغات في حى غرب

ارشيفيه

بينهم أب وأبناؤه.. مصرع 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد